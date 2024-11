“No quiero que esto lo vea mi hija”: Exparticipante de “La Granja” recordó violento momento con Gonzalo Egas en reality

Una recordada participante del reality La Granja (2005) rompió su silencio tras veinte años y se refirió a un violento momento que protagonizó junto a Gonzalo Egas mientras estaban en el encierro.

Hablamos de Vicky Lissidini, la exchica reality que fue parte del programa de Canal 13 cuando solamente tenía 19 años de edad y donde tuvo un romance con el ganador del programa.

Aunque no llegó a la final en esta ocasión, sí pudo ser parte de otro reality “La Granja VIP” y llegó hasta las últimas junto a Javier Estrada y Gabriel “Coca” Mendoza.

El tenso momento

Recordando su paso por la pantalla chica en una conversación en el programa Dirrty Pop, Vicky se refirió a uno de los momentos más tensos que vivió en el encierro, y fue cuando Egas le lanzó un balde de 20 litros de agua fría mientras ella estaba acostada en su cama tras haber recibido una carta familia y haberle mordido el dedo en medio de una discusión.

En este contexto, es donde la exchica reality comentó: “Lo que más me duele de ver esto, es lo poco que me quería y respetaba como mujer, como persona, eso es lo que más me duele ver”.

“El día de mañana, si tengo la oportunidad de ser madre, ¿cómo le explico a mi hija o hijo que permití eso?”, se preguntó a sí misma.

Si bien reconoció que aún era una “cabra chica” cuando ocurrió, admitió que “repetí el patrón y permití que otra gente abusara de mí. Viene desde muy chica, entonces creo que uno se tiene que terapiar”.

En este sentido, Vicky comentó que teme porque sus retoños vean estas imágenes por el calibre de violencia.

“No quiero que esto lo vea mi hija sin tener las herramientas adecuadas para poder explicarle. Me parece que la violencia que se vivió ahí, fue tremenda”, reflexionó en el podcast.

De igual manera, reveló que aquel entonces conversó del tema con Nicolás Quesille, productor del espacio de Canal 13, y se optó por mostrarlo debido a que mostraba la realidad.

”Es algo que estaba sucediendo en la sociedad chilena. El nivel de incremento de violencia de género estaba en subida”, consignó al sitio de Página 7.

Vicky Lissidini y Gonzalo Egas | La Granja