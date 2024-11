Hugo Valencia reveló que una broma suya despertó el enojo de Pedro Ruminot: “Los humoristas que son las personas con menos sentido del humor”

Una broma nuevamente puso en aprietos al periodista de farándula, Hugo Valencia. Todo esto empezó durante una edición de su programa, “Zona de estrellas”, Manu González señaló que está al tanto de cinco infidelidades de celebridades que no han salido a la luz.

Por esto, el animador de “Sabores” exclamó “¡Afírmate Ruminot!“, esto en referencia a que su amigo Sergio Freire fue uno de los últimos sindicados como “infieles”. Esto fue capturado por la prensa de espectáculos, en específico por Glamorama , y llegó al objeto de la broma, quien no se lo tomó con humor, de acuerdo a lo que informó el periodista en el último capítulo de “ZDE”.

“Me llegó un coscorrón de parte de uno de sus mejores amigos, el señor Pedro Ruminot“, inició el comunicador. “Por ese simple e inocente comentario... Yo no tenía ninguna información, yo sólo dije ‘¡Afírmate Ruminot! ¡Se viene Slimming!‘. Inocente como todos los comentarios que hago a esa hora”, añadió.

“El señor Pedro Ruminot se ha enojado, pero... A mí esto me extraña mucho de parte de los humoristas que son las personas con menos humor de todo el ambiente", continuó.

Hugo Valencia Captura: Zona de estrellas de Zona Latina

El enojo de Pedro Ruminot con Hugo Valencia

“Él me manda este titular y me señala ‘qué feo esto que haces. No es gracioso ni nada. Ojalá pidas disculpas‘. Lo primero que le dije fue que ‘esto es una broma, no tengo ninguna información de que tú le hayas puesto el gorro a Alison Mandel. No entiendo por qué te sientes tan afectado. Me extraña de ti ya que tú bromeas siempre con este tipo de cosas con las condiciones de la gente, cómo no vas a entender que esto fue un chiste nada más‘“, añadió el periodista.

“Ahora lo digo públicamente para tú tranquilidad, y me imagino que para la de Alison también, que no tenemos ninguna información... hasta ahora de que tú le hayas sido infiel", lanzó.

A propósito de esto, Hugo Valencia recordó la mala onda entre él y el comediante que data de hace años. “Yo destapé una infidelidad de la cual lo acusaron en un minuto. En Chilevisión, en la época que él comenzó su relación con Alison Mandel, se decía que él le fue infiel a su expareja con Alison“, recordó.

“Eso yo lo conté en el matinal del 13, y lo corroboró la Pancha Merino (...) Desde ahí que Pedro Ruminot y Alison se enojaron muchísimo conmigo, me bloquearon de todas partes, me pelaban dónde podían. Con el paso de los años, la relación mejoró un poco, de hecho yo lo entrevisté en el último Festival, donde le fue muy bien”, continuó.

“Yo pensé que se había calmado el agua, pero me llamó la atención este enojo a partir de lo que el mismo titular de Glamorama dice ‘bromeo’. Él es humorista, se ríe de un montón de personas y las condiciones de las personas, que me parece un poquito más grave, pero uno entiende que es humor”, añadió Valencia.

Hugo le mandó una invitación a Pedro Ruminot que se tome las cosas con un mejor sentido del humor, “porque si no termino acordándome de esto que es tan incómodo para todos”, cerró. Finalmente, Manu González aclaró que dentro de esos cinco infieles, no está Pedro Ruminot.