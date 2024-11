“Desde que decidí...“: Eskarcita reveló cómo está su corazón tras bullado término con Íñigo López

La influencer Scarlette Gálvez, mejor conocida por su apodo Eskarcita, inició una historia de amor con el participante de la segunda temporada de “Gran Hermano”, Íñigo López.

Sin embargo, el cuento fue breve. Ellos se conocieron debido al reality en cuestión. Eskarcita formaba parte del equipo que reaccionaba en web al programa, esto debido a que ella formó parte de la primera temporada, donde se quedó con el segundo lugar.

Al ser eliminado, él logró tener contacto con ella y el coqueteo pudo ser apreciado por cientos de seguidores del programa. Sus interacciones comenzaron a ser más frecuentes e incluso él le terminó pidiendo pololeo en pleno programa.

Pero, hay un pero, él reingresó al encierro por un par de días, en donde protagonizó un beso de a tres, y de esa forma , le fue infiel a Eskarcita en frente de todo Chile . Ella se río de la situación y de los “cuernos” que tiene, y terminó por descartarlo como pareja .

Posteriormente, ellos fueron vistos juntos durante un partido, pero le puso paños fríos a la situación y aseguró que no habían vuelto. “Las entradas las teníamos compradas hace rato. Nos topamos allá y no significa nada” afirmó.

Eskarcita Fuente: Instagram @eskarcita

¿Cómo está actualmente el corazón de Eskarcita?

Esta jornada, Eskarcita abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde le consultaron sobre cómo estaba su corazón, y ella partió sosteniendo “mi corazón no puede estar más tranquilo desde que decidí soltar, ponerme como prioridad, estar para mis metas, mis objetivos. Rodearme de gente que me valora, que me quiere, que está conmigo.

“Te juro que es una tranquilidad enorme que se siente cuando dejas ir y no depender emocionalmente de nadie, no estar esperando un mensaje, no preguntarte por qué a mí“, añadió.

A esto recalcó en un texto: “La tranquilidad que te da la soledad es invaluable, extrañaba mi vida en paz, sin depender emocionalmente de nadie".