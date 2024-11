Luis Jara confesó que le “gustaría mucho” actuar en una obra de teatro: “Salirme de mi zona de confort no es una idea que me parezca terrible”

Luis Jara reveló esta semana sus deseos de volver a incursionar en la actuación, esta vez en el formato teatral, luego de presenciar la obra “Mi madre, mi novia y yo”, protagonizada por las actrices María Elena Duvauchelle y Yamila Reyna, y el actor Julio Jung.

Fue a la salida de la obra teatral que el cantante chileno y actual jurado del programa de TVN “Mi nombre es”, sinceró sus deseos de incursionar en las tablas, una instancia de similares características a las que él enfrenta habitualmente durante sus conciertos en vivo.

¿El nuevo proyecto de Luis Jara?

“Mientras estaba viendo la obra, dije ‘quizás algún día me atrevo’. Me parece muy atractivo”, señaló el artista en conversación con el podcast “Reyes del Drama”.

“Bueno, yo de cierta manera, soy un artista que hace conciertos y los conciertos tienen algo de la magia del vivo. Pero hacer una obra, salirme de mi zona de confort, no es una idea que me parezca terrible”, agregó Jara, quien no dudó en confesar que “me gustaría mucho. Me encantaría. Vamos a ver si algún día aparece algo”.

El entusiasmo del cantante, que ya en la década de los ochenta participó con reconocidas actuaciones en exitosas producciones televisivas como “De cara al mañana”, en TVN; y “Los títeres”, de Canal 13, surgió luego de presenciar la obra de Duvauchelle, Reyna y Jung, una comedia que lo llevó a recordar la relación con su propia madre.

Luis Jara reconoció su interés en la actuación. Fuente: Captura de pantalla del canal Youtube @MyWorlddigital.

“Muy contento, emocionado por mi amiga Yamila, por el respeto que tengo por María Elena y por Julio. Contento de acompañarlos, contento de ser parte de un proyecto que ellos quieren mucho , y que me sacó muchas risas”, dijo.