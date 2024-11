“Me empiezan a retener, no de buena manera”: Romina Sáez reveló lo que no se vio en Only Fama

No fue una buena noche para la invitada de Only Fama, Romina Sáez. Eso por lo menos es lo que se vio en el programa de Mega, donde se retiró indignada del set, pero después regresó para continuar conversando con Francisca García-Huidobro y los demás panelistas.

Ahora, ella reveló lo que ocurrió tras bambalinas cuando intentó irse del estudio, pero habría sido retenida en malos términos, según contó.

“Me saco el micrófono, salgo del estudio, esto no se ve en cámara. En pantalla seguía esta señora (Laura Landaeta) del libro (Cathya Barriga, La Perla Negra de la UDI). Salgo de ahí, me voy, y en eso me empiezan a retener, no de buena manera”, detalló al medio Página 7.

En sus palabras, dio a entender que fue alguien de la producción quien intentó impedir que saliera del estudio

“Les dije ‘disculpa, lo que estás haciendo no es legal, me quiero ir y tienes que dejar irme, no me toquen’. Me ponían el brazo, que no me fuera. Tienen que haber salido unas tres personas, productores, a pedirme que por favor me quedara”, continuó.

Finalmente, explicó que decidió regresar al programa tras la insistencia de Daniela Aránguiz y para no quedar como maleducada.

¿Cuál fue la polémica?

Todo surgió cuando en Only Fama abordaron la detención de Cathy Barriga y Romina Sáez fue invitada como amiga de la exalcaldesa de Maipú.

Sin embargo, se sintió atacada y consideró que se estaban burlando de Barriga, quien se encuentra detenida en la cárcel de San Miguel.

Tras hacer su reclamo por el tono de la conversación, Francisca García-Huidobro le preguntó si se quería ir, a lo que ella accedió y se levantó.

Posteriormente, cuando lograron conversar, la animadora le cuestionó su amistad con Barriga y le dijo en su cara que no le creía. Palabras que fueron muy criticadas en X.

“Al final fue una encerrona que me hicieron”, sentenció.