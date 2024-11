“La conductora de este programa soy yo”: El tenso momento entre Fran García-Huidobro y Romina Sáez en Only Fama

Tras el debut de Only Fama en Mega, su conductora Francisca García-Huidobro se ha convertido en la protagonista, pero no precisamente por sus aciertos. A las críticas por hacer entrevistas bastante tibias (como a Daniela Aránguiz y Luis Jiménez) y estar aparentemente bajo los efectos del alcohol, ahora se sumó un nuevo capítulo para la colección.

PUBLICIDAD

Esto, luego de protagonizar un tenso momento con la invitada Romina Sáez, a quien cuestionó su amistad con Cathy Barriga y la visita que le realizó a la cárcel de San Miguel, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva la exalcaldesa de Maipú.

“Yo voy a decirte al que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti y está bien, cada uno hace su negocio como mejor le conviene. Pero, yo, que llevo 20 años haciendo farándula, no te creo”, le dijo tajante la conductora.

Romina Sáez Captura: Hay que decirlo de Canal 13

Si bien, antes se le cuestionaba el tono demasiado amistoso con los entrevistados, quedando en deuda el contenido periodístico, ahora se le criticó el trató hacia la abogada.

Tras ello, comenzaron un tenso intercambio de palabras, donde Romina Sáez le decía que no le importaba lo que opinara ella, a lo que Fran le recalcaba que “sucede que la conductora de este programa soy yo”.

Las polémicas en Only Fama

Pero, esas no fueron las únicas polémicas, puesto que al comienzo de la conversación Romina Sáez decidió abandonar el estudio al considerar que estaban haciendo un “circo” y Fran le preguntó si se quería retirar.

Ahí, Daniela Aránguiz fue tras ella y la convenció para regresar, volviéndose a sentarse en el panel y pidiendo disculpas por los gritos que había realizado su madre interiormente, detrás de cámara.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la periodista Laura Landaeta, también quiso retirarse del estudio, recalcando que ella hacía periodismo de investigación y no quería participar del “circo”.

En redes, en tanto, los cibernautas lanzaron sus dardos contra la conductora y el supuesto consumo de alcohol que tendría durante la emisión de Only Fama.