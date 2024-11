“Queremos ser como un bálsamo de entretención”: Confirman arribo de José Miguel Viñuela a proyecto de Canal 13

Este miércoles, se dio a conocer que José Miguel Viñuela será parte de un nuevo proyecto en Canal 13 y el espació será lanzado hoy, a las 20:00 horas.

La iniciativa comenzó cuando el exanimador de “Mekano” fue uno de los invitados al podcast “Más que titulares” de Javiera Quiroga y desde ahí que lograron una fuerte conexión, la cual ahora potenciarán como nuevas figuras del área digital de la señal con el programa “El resto es historia”.

“Cuando fue a mi programa, yo no lo conocía, pero sentí como si lo hubiese conocido de toda la vida. Hubo mucha onda y después seguimos conversando y sentí que él era la persona para este proyecto”, relata Quiroga sobre la dupla que hará con Viñuela.

Por su parte, el rostro de TV+ señaló: “Tú te vas dando cuenta que en la vida una situación te lleva a conocer a otras personas y esas otras personas te van abriendo puertas. Yo encuentro que lo que nos ha pasado es como abrir una puerta en mi vida después de 30 años trabajando y de 25 años en la televisión. En ese sentido, ambos estamos abriendo una puerta muy importante y qué mejor que abrirla en Canal 13, donde yo venía cuando tenía 7 años al ‘Clan infantil’ de ‘Sábados gigantes’”.

A lo anterior, agrega que “hacerlo con la Javi me encanta, porque es un rostro fresco y me encantan los procesos donde se puede explotar el potencial de la gente para poder trabajar… la Javi está llamada a ser de las nuevas generaciones de rostros, y lo va a lograr de todas maneras. Es inteligente, rápida, linda, culta y simpática. No es fácil encontrar una persona con todas esas características”, mientras que ella dice de él que “yo tengo mucho que aprender de un gallo que ya lo hizo todo, que es una bomba y que es de los más reconocidos de Chile”.

Sobre su llegada como figura del área digital del 13, José Miguel Viñuela declara que “me tiene feliz y orgulloso. Estoy en una etapa de mi vida en que tengo muchas ganas de asumir nuevos desafíos y quiero descubrir nuevas plataformas para comunicar. Hoy en día las plataformas digitales son muy atractivas y estoy muy interesado en seguir fortaleciendo mi propio canal, mi Instagram y continuar trabajando con la Javi e incorporando nuevas audiencias. Y siento que venir acá y hacer esto también es ir a buscar una audiencia que no me sigue, pero que es muy entretenida, que es la audiencia de YouTube de Canal 13 y que puede ser muy bueno para los dos. Al final se hace una sinergia que puede ser muy atractiva”, aseguró.

¿De qué se tratará “El resto es historia”?

De acuerdo a lo que adelanta Javiera, el podcast “será un espacio para desconectarnos, pasarlo bien, reírnos y olvidarnos de todas las cosas malas que nos pasan y de las cargas que tenemos en el día a día”, a lo que José Miguel añade que “queremos ser como un bálsamo de entretención, entender que las cosas complicadas llegan hasta ahí y que el resto ya es historia. En esta hora que tendremos les diremos a la gente que nada hay que tomárselo tan en serio y que nada es tan terrible. Aquí contaremos anécdotas como las que puede vivir cualquier persona… y también tendremos momentos más serios, pero siempre matizados con alegría”.

Viñuela profundiza en lo anterior que “seremos como la vida misma y encajaremos con la realidad que estamos viviendo en Chile. Por ejemplo, a la Javi la asaltaron hace unos días, entonces en base a eso podríamos contar su historia, cómo fue, lo que le pasó y de ahí nos pasamos a otra historia. En el fondo, vamos a hablar de todo”.

Javiera Quiroga ha adquirido gran protagonismo en el mundo digital, en donde también es conocida por Economina, en torno a lo que declara “la ‘Economina’ corre por un carril paralelo, la podcastera que soy yo también, y acá mostraré mi faceta humorística. Yo soy una persona muy seria por un lado, pero no conocen la faceta mía de humor, a mí me encanta el leseo y mejor aún junto al ‘Jose’, que fue mi ídolo juvenil. Cuando era chica, ‘Mekano’ era mi programa favorito y el ‘Jose’ era mi amor platónico, entonces no puedo creer que hoy soy co-conductora en un proyecto con él. Además que también es muy bueno para el leseo”.

En ese contexto, el conductor destaca que “ahí se genera una complicidad bonita y entretenida. El hecho de que nosotros conversemos, nos contemos nuestras cosas y que esas anécdotas sean buenas de poder usarlas, nos encanta. Yo creo que hay una cuestión fundamental que es aprender a reírnos de nosotros mismos. Yo me río de las cosas divertidas buenas y también de las desgracias, las cosas malas que nos han pasado, tanto a la Javi con sus citas a ciegas, por ejemplo, como a mí en la vida en general. Y pienso que la gente empatiza con esas vivencias”.

Consultados por lo que les gustaría lograr con “El resto es historia”, Javiera responde “queremos que las personas lo escuchen y se rían mucho junto a nosotros y se distraigan. Que sea un lugar de ocio y de contención en un mundo en el que están pasando muchas cosas malas”.