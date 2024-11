“Fue muy exigente emocionalmente”: Bárbara Ruiz-Tagle se sinceró sobre las secuelas que tuvo el rodaje de “El señor de La Querencia”

Fue una de las teleseries nocturnas más chocantes y recordadas de la televisión chilena, pero el costo para los actores fue significativo. No sólo Julio Milostich quedó con secuelas tras la grabación de la ficción de época, “El señor de la querencia", sino que otra actriz también las vivió.

La actriz Bárbara Ruiz-Tagle, quien le dio vida a Leontina, la ama de llaves y fiel al villano que titulaba la obra, habló sobre las consecuencias emocionales que esta ficción tuvo en ella. Ella se refirió a ese rol en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien” cuando fue consultada sobre su impresión de su excompañero, Milostich.

“Mi Julio, ahí nos rayamos los dos", partió bromeando. “Fue heavy, hay dos cosas ahí importantes: esa teleserie fue muy exigente emocionalmente. Me da rabia decirlo, pero también puede ser que habían muy pocas herramientas y contención para hacer personajes de esa índole”, agregó.

“Estábamos diez horas al día en una tecla de la maldad, en la tecla del abuso, de la violencia; y siempre me preguntaba: ‘¿cómo le explico a mi cuerpo que esto es una mentira?’”, señaló sobre la teleserie.

Bárbara Ruiz-Tagle Captura: Todo va a estar bien de Vía X

“Ahí es cuando se transgrede, uno pasa una línea..."

Al explicar qué sentía con esta teleserie, ella señaló que a su cuerpo le costaba salir de esta tonalidad de abuso que tocaban las escenas de la ficción. “Ahí me quedó un poco la escoba de decir: ‘OK, sí, son las ocho de la tarde, me voy a mi casa’, pero a mí no se me salía la Leontina, y los gritos de José Luis tampoco se me iban", reveló.

“Entonces me daban pesadillas, empecé a bajar mucho de peso y ahí es cuando se transgrede, uno pasa una línea donde se te hace súper difícil decir ‘es mi pega’. Súper difícil”, enfatizó la actriz.

A pesar de esto, ella destacó al actor que era el protagonista, y villano, de esta teleserie.“Julio fue un tremendo compañero (...) porque creo que a mí me afectaba mucho más que a Julio”.

Ella contó que su personaje, si bien no era el que ejercía la violencia, era la cómplice de José Luis Echeñique, “no tenía la posibilidad de botar todo eso (vivir una catársis) y Julio entendía eso, fue un tremendo compañero para mí“, añadió.

Finalmente, al ser consultada si es que faltó apoyo psicológico para los actores y trabajadores de esta teleserie, Bárbara respondió que absolutamente. “Todos en ese momento hubiéramos agradecido que, en vez de decirnos ‘esto es una pega, no sean tan..’, hubiera sido bonito que nos contuvieran más que criticado”, añadió.

Ruiz-Tagle aclaró que los actores no pidieron ayuda. “Yo creo que también eso fue un error, y decir ‘esto es pega cómo no voy a lograrlo', fue una falta de comunicación de darnos cuenta de que nos estaba ganando, y no atrevernos a decirlo", cerró.