“Tu belleza va mucho más allá”: El poderoso mensaje de Pedro Astorga a Michelle Carvalho tras críticas sobre su cuerpo

El deportista Pedro Astorga no lo dudó y salió en defensa de la modelo brasileña Michelle Carvalho, luego de que ella recibiera críticas en redes sociales por su físico. Astorga expresó su apoyo con un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral y generó miles de “me gusta” y reacciones de los seguidores de ambos.

Carvalho, quien ganó popularidad en Chile por su paso por diferentes realities, compartió un post en Instagram reflexionando sobre las críticas que ha enfrentado recientemente por usar atuendos que, según algunos usuarios, no se ajustan a los estándares de cuerpo impuestos socialmente. En su publicación, la modelo dejó claro que está en un momento de su vida en el que no se preocupa por las opiniones ajenas. “Podrán decir que no cumplo con el cuerpo que se espera para usar una transparencia, pero realmente en este minuto es lo menos relevante”, escribió.

Además, Carvalho añadió un mensaje profundo sobre cómo se ha liberado de las inseguridades: “Estoy haciendo todo lo que por mucho tiempo me impedí hacer únicamente por el ‘qué dirán’”.

El mensaje de Pedro Astorga

Frente a este mensaje, Pedro Astorga decidió mostrar su apoyo de manera pública. En un comentario, Astorga elogió la autenticidad y valentía de su amiga. “Tu belleza va mucho más allá de tu físico. Tu fuerza, tu carácter y buen corazón complementan a la perfección lo linda que eres” , escribió el deportista, palabras que conmovieron a sus seguidores.

Astorga añadió una reflexión sobre la importancia de la autoconfianza y la autenticidad. “Eres un ejemplo de confianza y autenticidad. Recuerda que lo que realmente importa es tu felicidad y bienestar; no dejes que las opiniones de otros te limiten. Sigue siendo tú misma, sigue brillando” .

El mensaje de Pedro rápidamente fue celebrado por los usuarios, quienes elogiaron su apoyo y sensibilidad. Algunos comentarios destacaron la importancia de tener amigos que impulsen el amor propio y la aceptación. “Que lindas palabras y sí, estoy llorando”, comentó una seguidora. Otros usuarios agradecieron a Astorga por “cuidarla y ayudarla a sanar”.