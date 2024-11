Tras polémica con Belén Mora y Toto Acuña: Explican por qué María José Quiroz no fue invitada al regreso de El Muro

En la reciente Teletón, volvió en gloria y majestad la exitosa sección que era parte del programa Morandé con Compañía, El Muro. Con Kike Morandé al mando, la mayoría de los participantes se reencontraron con sus seguidores del extinto programa de Mega. Pero hubo algunos que no asistieron por motivos laborales y una actriz que simplemente, no fue invitada.

PUBLICIDAD

Se trata de María José Quiroz, quien tenía el popular personaje de Las Iluminadas. Pero, tras confesar el año 2023 una polémica con su examigo Toto Acuña y Belén Mora, no fue convocada.

Así lo contó el actor Alberto Beto Espinoza en el programa Hay que decirlo, confesando que él decidió no llamarla para evitar generar malas energías al interior del grupo de comediantes que se reunieron para el bloque nocturno de la Teletón.

“Hablé con ella para explicarle que lamentablemente no iba a estar considerada. Yo hablé con María José, le expliqué todo esto, que lamentablemente no iba a poder ser. Tenía un conflicto yo, había que tomar responsabilidades y asumir. Yo era el encargado de armar el equipo. Fue una decisión absolutamente mía, al convocarla perdía, evidentemente, a Toto y Belén. Tuve que sumar más que restar”, aclaró.

Además, respecto a la ausencia de Kurt Carrera, fue él quien desistió participar, por el mismo motivo.

¿Cuál fue la polémica en El Muro?

Todo surgió el año 2023 cuando María José Quiroz respondió en un juego de preguntas que le realizó Kike Morandé que Toto Acuña era igual a la palabra “maricón”.

Esto, porque durante una fiesta de Mega habrían estado muy coquetos bailando y esto habría generando la indignación de Belén Soto, quien habría pedido su cabeza. Pero, lo que le dolió a Quiroz fue que Acuña, a quien consideraba su amigo, no hizo nada por defenderla.

“Tuvo una actitud que no es de amigo. Y yo creo que eso fue lo que más me dolió, porque las cosas podrían haberse aclarado, no habría salido gente dañada, no se habría dividido el grupo (...) Perdí trabajos, me dejaron fuera de muchas cosas. Generó en mí mucha pena, mucho daño, pero ya fue (...) No es que me haya perjudicado en su vida, sino sólo en su momento. Lo superó y avancé, pero sí me quedó su dolorcito”, afirmó María José Quiroz, cuando estuvo invitada en El Purgatorio.