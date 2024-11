Las hijas están primero: El motivo que llevó a Priscilla Vargas a ausentarse de Tu Día

El lunes Priscilla Vargas llegó radiante al matinal Tu Día, tras participar el fin de semana en la Teletón. Pero, este martes no llegó al programa de Canal 13 y en su reemplazo Ignacio Gutiérrez tomó su lugar. Por ese motivo, su compañero José Luis Repenning explicó el motivo de su ausencia.

“Buenos días familia. Priscilla Carolina anda en una actividad escolar, solamente para decir por qué no está hoy”, contó su partner.

Además, agregó que “está en labores de madre, que no se pueden suspender y son súper importantes y muy relevantes”, aclaró.

Ante esto, Michelle Adam, también quiso aportar con otro dato, revelando que se trataba de una actividad junto a su hija que está ad portas de terminar su enseñanza media. “La hija está en cuarto medio, la Katita”.

Ignacio Gutiérrez por su parte, quien hoy realizará doble turno debido a su programa Hay que decirlo, destacó los cambios ocurridos en los últimos tiempos, donde los trabajadores priorizan el tiempo con la familia por sobre sus trabajos.

“Antiguamente, no se hacía nada, se acuerdan, se falta a todo porque había que estar al aire, pero hoy en día la familia es lo principal”, destacó, consignó Página 7.

El mensaje de Daniel Fuenzalida

El lunes cuando contó su experiencia colaborando en la Teletón, Priscilla Vargas contó que Daniel Fuenzalida le mandó a su celular, para reconocer el agrado que fue trabajar juntos.

“Sabes que ayer me mandó un mensaje, muy tarde, como a las 11 de la noche”, contó Vargas, mientras las cámaras del matinal mostraban la reacción de Repenning, a quien se le sindica como el posible enamorado de Vargas.

“Y me dice ‘Pri, antes de que termines esta jornada yo quiero decir que, antes me caías bien, ahora me caes mejor”, reveló la animadora, dando cuenta que la química que mostraron por las pantallas y que destacaron los televidentes, traspasó las 27 horas de amor.

¿Será que ese huevito quiere sal?...