“Cuando lo he necesitado, no ha estado”: Fabio Agostini cuenta sin filtros por qué se siente decepcionado de su amistad con Facundo González

Un reencuentro lleno de polémica es el que han tenido los examigos Fabio Agostini y Facundo González en el reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, donde durante el capítulo de este lunes 11 de noviembre se pudo observar cómo se enrostraron cosas del pasado, hablando del término de su vínculo de amistad y donde de paso, Fabio dejó llorando a Oriana Marzoli -actual pareja de Facundo- al deslizar que la habría engañado con otra mujer.

En ese sentido, Publimetro.cl pudo conversar con Fabio Agostini, quien se refirió sin filtros al término de su amistad con Facundo González, indicando de entrada que pese a que lo consideró como “un hermano”, se siente totalmente decepcionado de él.

“Facundo es una persona que en un pasado lo consideraba un gran amigo. Siempre decíamos que éramos hermanos. Y bueno, con las cosas que sucedieron en el reality anterior me ha decepcionado bastante. Yo la falta de lealtad no la soporto, y más cuando uno es tan bueno, y que te fallen en los momentos cuando realmente lo necesitas”, indicó Agostini.

Luego añadió que “nos hemos dicho demasiadas cosas feas que no me hubiera gustado llegar a tanto. Pero me buscó también, vino de payasito, buscándome el show y la payasada después de lo que ha pasado entre nosotros, y eso me calentó mucho más”, explicó sobre el término de la amistad.

“Lo que más me molesta es su falta de lealtad”

En tanto, al referirse al aspecto de Facundo que más le molesta, Fabio fue enfático en señalar que sin duda es “su falta de lealtad”.

“Él dice que cómo estamos peleados si tenemos una amistad de nueve años, y yo le he dicho que han sido nueve años de amigos para salir de fiesta, para ir de viaje, reírse, y para eso todo el mundo son amigos. En la hora de la verdad, cuando yo lo he necesitado, no ha estado, ha sido un cabrón”, señaló Fabio.

Finalmente, el modelo explicó que una de las cosas que más le dolió en “¿Ganar o Servir?” fue que Facundo no quiso ir a saludarlo cuando él fue a buscar a Pamela Díaz a la casona, siendo a su juicio, influenciado muy fácilmente por Oriana.

“En vez de bajar aquí a saludarme como amigos y hermanos que somos, se dejó llevar por Oriana y le hizo caso. Él prefiere ser el perrito faldero de Oriana, que la conoce hace poco, que un amigo de nueve años. Los amigos son para siempre, ya se dará cuenta dentro de poco”, apuntó Fabio sobre su examigo.