José Antonio Neme llega a la Quinta Vergara: Conoce cuál será el rol del animador de Mega en el Festival de Viña 2025

Durante el más reciente capítulo de “Only Fama” anunciaron a los nuevos rostros que formarán parte de la nueva edición del Festival de Viña del Mar, entre ellos se encuentra José Antonio Neme.

PUBLICIDAD

El conductor de “Mucho Gusto” tendrá un importante rol en la Quinta Vergara, y es que el periodista será uno de los coanimadores que tendrá la competencia folclórica e internacional.

Cabe recordar que hace un par de días que se confirmó que Rafael Araneda será el acompañante de Karen Doggenweiler en el escenario viñamarino, pero ellos no estarán solos sino que también se sumarían otros rostros de la señal como Neme, Tita Ureta, Rodrigo Sepúlveda, Paola Volpato y Francisco “Pancho” Melo.

El nuevo rol de Neme

Al ser entrevistado por el espacio de farándula de la señal, el animador del matinal se sinceró sobre este nuevo desafío en su carrera en las comunicaciones.

En primera instancia, le tiró flores a su compañera de programa y al “tío conductor”: “Viña tiene cuatro años del festival, hoy día tiene una pareja de animadores maravillosa en el futuro, nadie sabe, yo no tengo idea ni qué voy a hacer después de este programa”, expresó.

“Que sea lo que sea, yo quiero pasarlo bien, no me quiero estresar por nada porque yo soy una persona mayor”, señaló Neme, en un tono de humor.

De igual manera, enfatizó que hará su trabajo “lo mejor que pueda, si les gusta bien, y si no, bien también pues”. Eso sí, si todo sale de acuerdo a los planes, Neme aseguró que podría tomar un desafío mayor en cuatro años.

“Si la gente me aplaude y no me tira tomates podridos, yo creo que en cuatro años más voy a reconsiderar mi situación y voy a sacar una suerte como de vocación de servidor público”, finalizó el nuevo coanimador del Festival de Viña del Mar.