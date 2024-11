“Es un regalo para Chile”: José Luis Repenning se emocionó al hablar del rol de Mario Kreutzberger en la Teletón y le tiró todas las flores

“Yo siento que Don Francisco es un regalo para Chile”, aseguró un emocionado José Luis Repenning durante la mañana de este lunes 11 de noviembre en el matinal de Canal 13, “Tu día”, cuando se encontraban comentando el resultado de la Teletón realizada este fin de semana, cruzada solidaria que fue encabezada nuevamente por Mario Kreutzberger pese a sus intentos por dar un paso al costado y dar paso a las nuevas generaciones.

En ese sentido, Repenning destacó la humildad del comunicador a pesar de ser una gran figura internacional.

“Estamos hablando del hombre más importante de la televisión latinoamericana o de habla hispana, no estamos hablando de un tipo que pasó por la tele, no, no… él es un ícono y ahí se sienta a esperar su turno”, añadió Repe, recordando las oportunidades en las que Don Francisco ha visitado el estudio del matinal para hablar de la Teletón.

En esa misma línea indicó que Mario Kreutzberger “siempre está donde lo llaman, no para asumir que él es el dios de la tele, sino con la misma humildad del primer día, cuando se sentaba a esperar que le aceptaran el proyecto de domingo de entretención, que después se transformó en “Sábado Gigante”. Con esa misma humildad, él llega, espera su turno y siempre está”.

“Tiene la autoridad moral para hacerlo...”

José Luis Repenning además recordó un momento de la matinatón realizada el pasado viernes, cuando Don Francisco le pidió a Chris Lindsay, el niño embajador de Teletón 2024, que caminara sin sus muletas, algo que hizo por primera vez frente a todos.

“El viernes de la matinatón... ¿quién tiene la autoridad para hacer eso? Yo no se lo podría pedir si evidentemente no tuviera la confianza en esa persona. Don Francisco no solo mueve todo esto, a todo el país, sino que además se involucra con cada caso, conoce a Chris, sabe cuál es su operación, su familia, su historia, y solo él tiene la autoridad para decirle “pásame las muletas y camina para acá”, destacó el conductor de Canal 13.

Finalmente, Repe puntualizó emocionado que “ese momento fue increíble, televisivamente único, porque Don Francisco es el único que es capaz de hacer eso, porque tiene la autoridad moral para hacerlo. Don Francisco es un regalo para este país, así que mandémosle un aplauso”.