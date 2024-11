¡Se superó la meta con creces!: Teletón terminó recaudando más de $40 mil millones de pesos en su cruzada solidaria

¡Se alcanzó la meta! Llegada a las 1:49 horas, Don Francisco y el resto de los animadores anunciaron que después de unas arduas “27 horas de amor”, los chilenos y chilenas lograron superar el cómputo inicial de $38.044.459.976 pesos.

La gente se puso la mano en los bolsillos, y el monto recaudado alcanzó los $40.502.617.945 pesos, lo que es un $2.458.157.969 más de lo que se tenía contemplado en una primera instancia.

La clausura llena de estrellas

Pasada las 22 horas, el espectáculo se trasladó a la Quinta Región para cerrar en grande esta importante fecha que se desarrolló este 8 y 9 de noviembre.

La clausura contó con una selección de artistas de primer nivel. La tradicional obertura musical dio paso a la reconocida agrupación italiana Il Volo, quienes fueron seguidos por la romántica voz del español Alex Ubago que cantó sus reconocidas canciones como “Sin miedo a nada” y “Aunque no te pueda ver”.

El portoriqueño Justin Quiles vino para que todos los presentes bailaran hasta abajo con sus canciones como “Si Ella Quisiera”, “Colorín Colorado", “Jeans” y “Orgullo”.

Illapu llegó a traer un poco de folklore a la Quinta, quienes comenzaron su set con la canción “Vuelvo para vivir” que fue coreada por todo el público. Ellos fueron acompañados por el ballet caporal “Los reales brillantes” de Antofagasta y su bailarín estrella Alan Pereira.

La consagrada cantante nacional, Myriam Hernández, también prestó su magnánima voz y su “Fuerza del amor” para ayudar a armonizar el cierre de la Teletón. Mientras que el español David Bisbal prendió al público después de interpretar sus grandes éxitos como “Ave María" y “Bulería”.

El imitador más famoso del país, Stefan Kramer, hizo reír a todos los asistentes y los miles de chilenos que estaban en frente de sus pantallas atentos a la transmisión.

Él sorprendió al público con su guitarra para personificar personajes como el clásico Pablo Zalaquett, e incluso imitó al Presidente Gabriel Boric, quien cuando fue anunciado fue recibido por pifias.

Kramer llevó un video preparado imitando a diversos personajes como Evelyn Matthei, Julio César Rodríguez, Diana Bolocco, Arturo Vidal, entre otros.

Después del imitador, el grupo los dominicanos Ilegales, quienes partieron con todo con su canción “La Morena”, “Como un trueno” y “Chucucha”.

Las mujeres también se tomaron el escenario del recinto que alberga el Festival de Viña del Mar. Esto estuvo de la mano de artistas nacionales como Princesa Alba, Karen Paola, Consuelo Schuster y Milenka Budrovic, quienes cantaron al unísono el tema de Fito Páez, “Y dale alegría a mi corazón".

Este cuarteto femenino fue seguido por Cris MJ, quien llegó para hacer a la Quinta bailar hasta el “menos cuatro” como anunció Diana Bolocco. Él empezó su set con “Locura y maldad” que fue recibido con gritos de su fanaticada que estaba en el recinto.

Al momento de llegar “Una noche en Medellín", el público se deshizo coreando la canción, se sabían cada una de las letras del joven oriundo de La Serena.

Los animadores llegaron después de esto, pero los presentes no iban a dejar que se fuera y rogaban por otra canción. “Si no es contigo”, fue su primer regalo, y no podía faltar su éxito “Gata Only”.