“No era de mi agrado”: Claudia Schmitd desclasificó molesta actitud que tenía Kike Morandé con las mujeres

Esta semana la panelista de Zona de Estrellas, Claudia Schmitd no ha dejado títere con cabeza. Si primero se lanzó contra Pamela Díaz y Francisca García-Huidobro -criticando los desempeños de ambas en las animaciones de sus respectivos programas- ahora fue el turno de opinar sobre Kike Morandé, de quien recordó una actitud que no era del todo su agrado.

PUBLICIDAD

Todo surgió luego que la exganadora de Gran Hermano 1, Constanza Capelli, señalara que cuando trabajó en Morandé con Compañía lo vio darse piquitos con otras modelos del programa de Mega. Ante esto, primero Belén Mora aseguró que jamás vio semejante escena y luego la uruguaya se sumó al desmentido.

Eso sí, recordó que a él le gustaba tomar de la cintura a las mujeres y eso a ella le molestaba.

“Nunca vi a Kike Morandé darle un beso a nadie. No digo que esta chica (Cony) esté mintiendo. No la conozco, nunca la vi en Morandé Con Compañía. Quizás ella pudo ver algo, no tengo porque dudar”, señaló.

“(Pero) lo que siempre hacía, y no era de mi agrado y siempre se lo decía (...) te agarraba y te ponía la mano aquí en la cintura, como que te abrazaba, y te agarraba el rollo de este costado y me cargaba. Lo hacía así como para molestarte”, señaló.

¿Qué dijo Capelli?

“Trabajé como extra en el Morandé con Compañía. En El Muro. Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (por Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo”, expresó Capelli.

Posteriormente, le consultaron sobre cómo era su trabajo en El Muro, en donde Cony explicó que en ese entonces solamente tenía 19 años y “a veces hacía intervenciones de enfermera sexy”.

PUBLICIDAD

“Él (por Kike) me decía ‘venezolana, dónde está mi venezolana’. Y uno permitía esa hue..., porque en ese tiempo era así, hasta que un día me dejaron de llamar, porque no quise ir a un carrete que ellos querían que yo fuera”, agregó.

Finalmente, Cony Capelli cerró su historia con una reflexión: “Ahora, para entrar a la tele, no necesitas humillarte de esa manera”, cerró.