“Hace rato no trabajaba en televisión”: Eliminado de “Top Chef” se despidió entre lágrimas de sus compañeros

La noche de este jueves se vivió una nueva jornada de eliminación en “Top Chef VIP”, en donde uno de los participantes abandonó las cocinas de CHV tras no convencer al jurado con su preparación.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que en esta ocasión, Héctor Morales, Luis Gnecco y Alex Ortiz ya se encontraban en riesgo desde el episodio pasado.

Ahora, fueron el resto de los participantes quienes tuvieron la oportunidad de zafar de la incómoda en la prueba de salvación, la cual consistió en cocinar una tartaleta dulce.

No obstante, a mitad de la competencia, Cristián Riquelme les dijo que tenían que cambiar de estación por la de un compañero.

Esa jugada molestó a más de una de los participantes, ente ellos Disley Ramos chocó con Magdalena Montes y Tomás González con Teresita Reyes.

El nuevo eliminado

Los participantes del espacio culinario de CHV tuvieron que cocinar con los ingredientes favoritos de Sergi Arola, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes, berenjena, mandarina y tuétano respectivamente.

En ese sentido, Héctor Morales explicó, con su habitual y sofisticado humor negro, que hizo con su preparación como una suerte de “venganza” para Sergio, con quien protagonizó una fuerte discusión durante la semana.

PUBLICIDAD

“A Sergi lo ahogué en leche y al Benja lo puse aquí (en un exprimidor)”, comentó, para luego apretar con fuerza una mandarina.

“A ti te estoy peinando”, le dijo a la chef Fernanda Fuentes.

A la hora de presentar su preparación, el acto comentó: “Nunca había pensado que la cocina era tan buena terapia para enfrentarse al ego, el aprendizaje, sentir que uno no sabe nada”, manifestó, agregando que “todo lo que me dicen es puro aprendizaje, me siento con mucha información nueva en mi cabeza y eso me hace sentir muy bien”, agregó Morales.

En este contexto es donde Eskarcita, Magdalena Montes y Héctor Morales fueron los peores evaluados por los jueces y finalmente, el actor se convirtió en el elegido para abandonar el programa.

“Estoy súper emocionado, porque hace rato no trabajaba en televisión y me gusta mucho lo que pasa con los equipos. Lejos de sólo lo que hacemos, lo que pasa afuera y las personas que nos están ayudando a aprender.... Aprendí mucho y se pasa bien. Gracias por los consejos”, aseguró el intérprete entre lágrimas.

“Dan ganas de irse con él”, aseguró Teresita Reyes, en tanto Constanza Capelli lamentó la partida de su compañero y señaló que Morales “tiene un carisma increíble, levanta el ánimo a cualquiera, es muy triste, se le va a echar de menos”.