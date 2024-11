“Estoy viendo unas buenas monedas para meterlo en un centro de rehabilitación”: Marcianeke habló sobre la complicada relación con su padre en “Palabra de Honor”

En el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Marcianeke contó detalles de su desconocida relación con su padre y de pasada, reveló el verdadero motivo por el cuál se encuentra juntando dinero.

Durante una sincera conversación en el desayuno con Andrés Caniulef, el cantante urbano abrió su corazón y contó los difíciles momentos que ha vivido con su progenitor durante estos años.

Todo partió cuando el periodista le contó que sus padres lo habrían ayudado a salir de sus experiencias más oscuras: “Yo pasé por un periodo bien crítico y gracias a mis papás volví a ser lo que soy. Por eso hoy día mi plan de vida es darles la mejor vejez que ellos puedan tener, ese es el motivo por el cual yo estoy acá”, expresó el comunicador.

Por su parte, Matías Muñoz -su nombre real- también contó parte de su historia y cómo también recibió el apoyo de su familia.

“Mi papá cuando estuve fome, siempre estuvo. Yo le digo a mi papá que estoy aquí porque le estoy devolviendo la mano, no más. Pero que no abuse, porque todo ese tiempo en que me hablaba era ‘Hijo, ¿cómo estás?’ y después ‘¿Tenís unas 15 lucas?’”, relató Marcianeke, recordando los repetidos pedidos de dinero que terminaron por distanciarse emocionalmente.

“Y de ahí fue ‘ya, no me llames’”, añadió, evidenciando la tristeza y frustración acumuladas.

Lo quiere ayudar en su recuperación

A pesar del dolor, el intérprete de “Dimelo Ma” dejó en claro que quiere ayudar a su padre de alguna forma y que con la paga que recibirá en el reality de Canal 13, ha pensado en destinar una parte para apoyarlo en su recuperación.

“Estoy viendo unas buenas monedas para meterlo en un centro de rehabilitación”, confesó Marcianeke, mostrando una mezcla de esperanza sobre el futuro de su familia.