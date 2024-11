“Pensaba que algo andaba mal ahí”: Hijo de Rafael Araneda confesó que se pasó rollos por el beso del papá con las animadoras del Festival de Viña

Durante la jornada de este miércoles se confirmó que Rafael Araneda regresará a la Quinta Vergara y será el nuevo animador del Festival de Viña del Mar en la edición 2025. Y en este contexto, es donde su hijo, Vicente, reveló que cuando era pequeño no entendía algunas de las dinámicas que se daban en el escenario.

La confesión del retoño se dio cuando la familia se encontraba felicitando al comunicador a través de un contacto desde Miami, Estados Unidos.

Fue en ese momento donde Vicente lanzó una divertida confesión con respecto a la tradición del “beso” entre los animadores del certamen, ya que en los años Rafael compartió el escenario con Eva Gómez y Carola de Moras en el 2011 y 2018.

Mientras estaban conversando, Rafael bromeó que en cierto horario Marcela Vacarezza sería “su mujer” y en otro horario, tenía “otra mujer” que sería Karen Doggenweiler.

“Vicente me decía que quería darle un recado a Karen”, lanzó la esposa del “tío conductor”. A lo que Rafael respondió, en tono de broma: “Es un animal, puede decir cualquier cosa”.

¿Qué dijo Vicente?

Acto seguido, Vicente se sinceró y confesó: “Yo cuando era chico, yo me acordaba que el papá animaba con la Carola y yo tenía como un cierto… no sé, como que no entendía mucho lo que pasaba entonces cuando llegaba la hora del beso, yo como que pensaba que algo andaba mal ahí”.

“Pero ahora tienes permiso, así que todo bien”, aseguró el joven.

Por su parte, Rafael comentó que en ese entonces le tuvo que explicar que “no pasaba nada” y que “ese era el problema de tu mamá que no te lo explicó bien... Tu madre tenía ese rol”.

“Te estoy dando el permiso (...) Ahora yo soy más grande, ahora entiendo, tienes permiso”, reiteró Vicente desde su hogar.

Marcela Vacarezza reveló que su hijo en aquel entonces “se pasaba el rollo de que pasaba algo raro con el papá”.

Finalmente, la situación quedó zanjada cuando Marcela expresó a Karen todo el aprecio que le tiene a su familia y enfatizó en que “para mí la verdad es que no hay mejor pareja que ustedes”.