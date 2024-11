En su casa en La Dehesa: La noche de pasión que tuvo Junior Playboy con integrante de Palabra de Honor

Fue en el react de Palabra de Honor donde la exparticipante, Rubí Galusky, desclasificó la noche de pasión que tuvo años atrás con otro chico reality, nada menos que con el extrovertido Junior Playboy.

En conversación con Luis Mateucci, Valentina Torres y el streamer Planettas, Rubí entregó detalles de cuando José Luis Concha (nombre real) la visitó en su domicilio ubicado en La Dehesa.

“Hice el amor con Junior Playboy, estaba con mucho jugo encima, pero no me arrepiento. Fue en mi casa, en La Dehesa, pero fue hace ocho años”, contó sin pelos en la lengua, tras la curiosa pregunta realizada por Mateucci, al más estilo periodista farandulero.

“Tengo una duda, sé que después de ¿Volverías con tu ex’, se te acercó Junior Playboy”, le consultó el argentino, haciendo retrofarándula.

Tras esto, medio en broma, medio en serio, Rubí (Camila Briceño) reveló que Junior había conocido a toda su familia, su cama y sus perros. Pero, ante la pregunta de cómo había sido el encuentro amatorio, sinceró que “la verdad es que no me acuerdo, tomamos mucho jugo”, señaló haciendo el gesto de beber alcohol.

Aunque aclaró que “sí me acuerdo que pasó”. De igual forma, con la coquetería a flor de piel, señaló que ya que no tiene recuerdos de cómo fueron las sensaciones durante esa regada noche de trago y pasión “tendría que volver a probarlo… Fue solo una noche”.

Rubí y su paso por Palabra de Honor

Rubí fue una de las octavas en ser confirmadas y una de las primeras en salir del encierro, tras ser nominada por el equipo Beige, al perder la prueba de grupal.

Ella se hizo conocida en el reality de Mega, en ¿Volverías Con Tu Ex?, donde protagonizó un encontrón con la modelo e influencer trasandina Yuli Cagna –ya confirmada para PDH–, puesto que Rubí la agredió con una bofetada. “La cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir”, le señaló Galusky a Canal 13