“Se me fue en collera”: Negro Piñera abandonó “Palabra de Honor” tras solamente una noche dentro del encierro

Miguel “Negro” Piñera se convirtió en el primer participante en abandonar “Palabra de Honor” por motivos ajenos a la competencia, y es que el músico decidió dar un paso al costado tras solamente haber pasado una noche dentro del encierro de Canal 13.

Todo comenzó justo antes de su entrada al reality, en donde sufrió una gran caída cuando estaba conduciendo la motocicleta con la cual haría su ingreso al programa.

Este accidente le dejó secuelas que sintií durante le primera noche, en donde mientras todos disfrutaban de un sueño reparador, el “Negro” Piñera se quejó de dolor de espalda y se retiró de la casa para recibir atención de parte de los médicos.

La salida del Negro

Al día siguiente, varias horas más tarde, Piñera regresó a la casa para dar una triste noticia: que el accidente que sufrió con su moto al ingresar al reality lo afectó.

“Se me fue en collera la moto y en buen chileno me saqué la cresta... Me caí, quedé botado como un perro, se me salió hasta la boina”, comentó.

“No sé qué pasó, yo dije que aquí no pasó nada y me levanté dignamente y seguí andando (...) pero en la noche me empezó a doler la espalda porque los efectos a estas alturas de la vida son con delay, mientras ustedes dormían como angelitos y Caniulef estaba calladito piolita, no metió ni un ruido en toda la noche”, lanzó, en tono de broma con respecto a los fuertes ronquidos del periodista y provocó la risa de todos sus compañeros.

Posteriormente, el hermano del expresidente Sebastián Piñera continuó con sus explicaciones: “La cosa es que me tuve que levantar y me fui a la enfermería, pero el dolor fue aumentando porque el porrazo fue de verdad, así que me voy a ausentar unos días y voy a volver con más ganas pero ahora, con este dolor de espalda, estoy hasta el loli”, manifestó el cantante, para posteriormente abandonar el encierro.