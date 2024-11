“Se lo merece“: Rafael Araneda fue sorprendido por Marcela Vacarezza y sus hijos para felicitarlo por su llegada a Viña 2025

Esta mañana, por fin se rompió el misterio y anunciaron a Rafael Araneda como el próximo animador del Festival de Viña del Mar 2025. Todos los rostros de Mega bajaron a recibir al recién llegado a su nueva casa televisiva, y no sólo ellos fueron a verlo, sino que su hija Florencia apareció en el estudio, y Marcela Vacarezza junto a sus hijos Martina y Vicente quisieron saludar a su padre en esta importante fecha desde la distancia.

El animador mostró su sorpresa ante este contexto, y los recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque la primera reacción fue una dura pregunta de padre: “¿Por qué Vicente no está en el colegio?”, y el joven fue completamente sincero “me dijeron que faltara po’, no tengo voz ni voto acá”.

Marcela tomó el micrófono y le mandó un saludo a todos los presentes. “Estamos lejos, pero no queríamos estar fuera de este gran recibimiento que le están dando a Rafael. Creemos como familia que se lo merece, es un grande de las comunicaciones”, aseguró.

“Si bien dijo que nunca pensó que iba a volver, y nosotros tampoco lo pensamos, pero se lo merece y gracias por quererlo tanto, por esa bienvenida. A la distancia Rafita te mandamos un abrazo, y aquí estamos felices”, añadió su esposa. Marcela le confesó el cariño que le tiene a Karen Doggenweiler, y le confesó que no encontraba una mejor pareja que ellos.

Rafael Araneda es sorprendido por Marcela Vacarezza, Martina Araneda, Florencia Araneda y Vicente Araneda Captura: Mucho Gusto de Mega

La sorpresa de sus hijos

Llegó el turno de los hijos para hablar, y fue Vicente quien nuevamente tomó el micrófono. “Yo cuando era chico me acordaba que mi papá animaba con la Carola, y yo no entendía bien lo que pasaba. Cuando llegaba la hora del beso pensaba que algo andaba mal, pero ahora tienen permiso y todo bien”, comentó.

Esta sorpresa no se remitió a sus hijos y esposa a larga distancia, sino que su hija Florencia Araneda llegó al estudio para saludar a su papá. La recibió con un tierno abrazo, “cómo me lo iba a perder”, dijo su hija.

“Yo estoy tremendamente orgullosa, él lo sabe. Está orgulloso de sí mismo, nosotros estamos orgullosos de él. Si él está feliz, nosotros también, nos encanta verlo haciendo lo que le gusta y verlo gozando. Así que feliz de poder acompañarlo en casa pasito y aquí estaremos”, añadió.

Karen Doggenweiler le consultó cómo reaccionaron a la noticia de que iría a Viña, y Florencia lo echó al agua al decir que nunca dijo nada. “Él no nos dijo nada, yo veía rumores y la gente me preguntaba. Yo se los mandaba y le preguntaba si era verdad, él me decía que no. Quizás pensó que se me iba a salir”, comentó.

El animador se dio un momento para hacer una revelación. “Delante de Karen le voy a hacer una confesión a Marcela y espero que no se moleste. Yo te puse el gorro”, confesó, pero Vacarezza ya estaba enterada. “Con Karen veníamos conversando hace varios meses, y ella me exigió que el día cerráramos el acuerdo, que ella fuese la primera mujer en enterarse y yo cumplí mi palabra y le mandé un WhatsApp primero”, agregó.

Esto fue confirmado por la animadora que acompañará a Rafa en la Quinta Vergara. “Se concretó, me enteré, le pedí que me contara a mí cuando todo resultaba como soñáramos y me contó. Creo que se demoró tres segundos más en contarte… Me siento muy honrada porque claro que participé en todas estas conversaciones”, contó Doggenweiler.