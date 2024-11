Raquel Argandoña y su cuestionamiento al gremio deportivo: “¿Ustedes por qué se farrean a la familia? ¿Por qué son tan p**** los futbolistas?”

La invitación de Mauricio Pinilla al último capítulo de “Tal Cual” fue recibida con el tema que se ha tomado la agenda nacional: las denuncias de agresión sexual en contra de dos afamados futbolistas, Jorge Valdivia, que ayer salió de prisión preventiva, y Arturo Vidal, cuya acusación recién se dio a conocer esta semana.

Esto provocó una curiosa pregunta de la animadora Raquel Argandoña, quien sin filtro dijo: “¿Ustedes por qué se farrean a la familia? ¿Por qué son tan p**** los futbolistas?”. Las risas no se demoraron en llegar, y Mauricio se tomó con todo el humor esta pregunta de la Quintrala.

Al explicar su consulta, ella dijo que “tienen una familia increíble. A mí me encantan cuando los matrimonios, los dos empiezan juntos desde abajo. Con Gissella por ejemplo, empezaron cuando jóvenes juntos, tú un excelente deportista y cuando están arriba siempre la embarran”. Pinilla complementó que cuando “están abajo también”.

“Yo siempre he hablado bien de ti, fíjate”, añadió Raquel y absolutamente nadie creyó esta afirmación. Tanto José Miguel Viñuela como Mauricio se rieron de esto. “Me has tirado a cagar varias veces”, le recordó a la animadora.

Acto seguido: recopilaron titulares de Argandoña tratando a Pinilla de “picante”; “es tan tonto”; “tonto y pajarón”. La animadora no se podía la cara de vergüenza y señaló que esto fue en defensa de la madre de sus hijos, Gissella Gallardo, a quien le tiene mucha estima. “Yo soy feminista, totalmente”, lanzó nuevamente para las risas de los presentes.

Raquel Argandoña y Mauricio Pinilla Captura: Tal Cual de TV+

¿Ha salido con algún futbolista?

El festival de poner a Raquel Argandoña entre la espada y la pared no terminó, y Mauricio le consultó si es que alguna vez ella había salido con un futbolista. “En el tiempo en el que yo era top, joven y arrasaba, andar con un futbolista era muy flaite porque no tenían lucas, en el tiempo mío”, respondió.

Ellos le dieron el ejemplo de Pato Yáñez como un hombre que pudo haber estado con Raquel, pero ella no iba a fijarse en él. En ese tiempo fue cuando la animadora conoció a Eliseo Salazar de la Fórmula Uno, e inmediatamente los hombres la agarraron para el leseo.

“Yo estoy segura que con las lucas que tienen los futbolistas ahora, absolutamente me hubiese casado con un futbolista. Ahora tienen lucas, antes no sabían ni hablar”, reconoció. Sin embargo, ella aseguró que no le hubiese aguantado los escándalos que hacen, y destacó la paciencia que tienen las mujeres de los deportistas.