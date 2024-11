“Lo encontré todo muy simpático”: Evelyn Matthei sobre la relación entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga

Sin duda una de las exparticipantes de Gran Hermano Chile 2024 que mejor recibimiento ha tenido, además de cerrar campañas publicitarias con importantes marcas, ha sido la flamante e indiscutida ganadora, la modelo brasileña Michelle Carvalho.

Tanto es así, que durante la tarde del pasado miércoles 30 de octubre, desde el centro comercial de Providencia, Costanera Center –y repleto por personas de su comunidad– la joven treinteañera dio a conocer una importante noticia: será rostro 2025 de L’Oreal Paris. Incluso, detalló que la marca de maquillaje y belleza la llevará a la capital francesa para el lanzamiento oficial.

Teniendo esto en cuenta, en horas de este primer miércoles de noviembre –mediante el canal de difusión de su Instagram– Carvalho publicó un pantallazo de una breve conversación que mantuvo, en la misma red social, con la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei .

En esta charla, la oriunda de Santo André, São Paulo quiso saber si era verdad que la jefa comunal de 70 años se consideraba parte del Team Pedrichelle (shipeo entre Pedro y Michelle): “Hola Evelyn, espero que esté muy bien. ¿Es verdad que usted es Team Pedrichelle?”.

A las horas, la política de la oposición respondió a esta consulta: “Hola Michelle, gusto en saludarte. La verdad, yo nunca vi el reality, pero en mi equipo hay varios seguidores de ustedes y me explicaron... lo encontré todo muy simpático. Un abrazo”.

Conversación entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la ganadora de GHCL 2023, Michelle Carvalho (Canal de difusión en Instagram de Michelle)

Otras novedades sobre la carioca

Hace un par de días Carvalho dio a conocer a través de un reel de Instagram que, luego de cuatro meses fuera, volvió a pernoctar y vivir en su departamento . Todo esto debido a que sus amigos le estaban decorando el domicilio luego de que vendieran algunos artículos, y así lograr recaudar fondos para votar por la exPareja Perfecta.