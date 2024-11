Antonella Ríos se sinceró sobre el difícil momento que estaba viviendo en su vida personal cuando fue eliminada de “Top Chef Vip”

Su doble militancia en la televisión abierta no duró mucho, pero pudo estar aunque sea dos días en programas estelares que estaban compitiendo entre sí. La actriz Antonella Ríos formó parte del elenco del reality de Canal 13, “Palabra de honor”, y el estelar de cocina, “Top Chef Vip”.

No obstante, cuando se emitió su ingreso al encierro militar, Ríos fue eliminada del programa de cocina convirtiéndose en la segunda persona en abandonar el espacio.

“Yo era la que tenía que irse. Me hubiese dado vergüenza quedarme, sabiendo que fallé en varios puntos. Era el momento en que me tenía que ir”, declaró la actriz en su entrevista en solitario, después de que Sergi Arola comunicó que ella era la que tenía que irse del programa.

“Me da mucha pena, pero creo que me lo merezco completamente. Agradecer al jurado, aprendí mucho en estos pocos momentos que estuvimos juntos. Por supuesto, esto es un aliciente para poder seguir estudiando, investigando, aprendiendo sobre todo de los errores, estoy contenta de haber participado”, le dijo a los jueces.

Ríos complementó emocionadamente que “siento que de alguna manera tenía que hacerme cargo de eso, y hacer como si no hubiese pasado y decir: ‘ya zafé, chao, que se vaya otro’. Quizás era el momento de irse”.

Finalmente, la actriz confesó entre lágrimas que “yo jamás hubiese pensado que me gustara tanto. No digo que me cueste porque yo me desconcentro. Creo que abrí una puerta que no quiero cerrar, eso y no ver a mis compañeros es lo que más me da pena”.

Antonella Ríos Captura: Top Chef Vip de CHV

La confesión de Antonella Ríos

En una conversación con Página 7, ella habló sobre su breve paso por el programa de Chilevisión. “El jurado fue muy duro, pero está bien, es un show televisivo, tiene que ser así. No es un concurso de amigos, que se caen bien y se dicen cosas buenas para no pelear”, partió.

“Quedé con gusto a poco, pero no, esto no termina aquí para mí, no siento que sea el fin, es solo un punto y coma. Hay una sensación de aprendizaje profundo y de golpe al ego, que es lo que he trabajado últimamente, respecto a otros temas, que no tienen que ver con la cocina”, añadió la ahora recluta Ríos.

Ella señaló que se queda con el proceso y las cosas que aprendió de ella misma. “Nunca me he caracterizado por ser cocinera, y este fue un momento personal difícil, por eso bajé los brazos en la competencia y me bloqueé”, reveló.

“Por el triste espectáculo que di en mi eliminación, obviamente merecía sacarme, era lo más justo que saliera. Me tupí, me bloqueé, ese día fue muy difícil, por lo que me venía pasando, me tenía desconcentrada. Todo se juntó para que tuviera un pésimo desempeño”, manifestó.

Ella confesó que estaba pasando un momento personal muy difícil que tiene que ver con una relación romántica que llegó a su fin ese mismo día. “Estaba hace tiempo pasándolo mal y di mi peor performance. Estuve en una relación tóxica y ese día terminé y me golpeó el ego. Hubo un derrumbe de toda la puesta en escena y la idea concebida”, cerró.