“Un beso no es infidelidad”: Monserrat Álvarez hizo comentario que desató un amplio debate en el matinal de Chilevisión

“Un beso no es infidelidad, una lata, pero no es infidelidad”, aseguró la conductora del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez durante la jornada de este martes 5 de noviembre, lo que desató un amplio debate en el panel, especialmente con la meteoróloga Allison Göhler, quien no estuvo de acuerdo.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió cuando invitaron a sumarse al panel a la periodista Conty Ganem, para comentar la polémica por la infidelidad del comediante Sergio Freire a su esposa, Maly Jorquiera, quien lo habría perdonado pese a lo mediático del hecho.

En la oportunidad, señalaron que la infidelidad había quedado al descubierto luego que se revelaran las conversaciones por chat que mantuvo Freire con la supuesta amante, con quien pese a todo solo se habrían dado besos, sin llegar a concretar nada más allá.

Debate por la infidelidad

Fue en ese momento cuando Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez señalaron sus reparos sobre la polémica, indicando que era mucho si solo hubo besos.

“Boric dijo que no iba a cambiar el gabinete y están molestos por un beso. No hue… cambiemos de tema”, dijo JC, coincidiendo entre risas con su compañera en la conducción del matinal.

Sin embargo, Monserrat Álvarez fue más allá señalando que “no sean cartuchos, es un piquito. Aunque sea con lengua (…) ¿Cierto, Julio? Es que nosotros somos más viejos. Sabemos cómo es la vida”, añadió, a lo que JC agregó entre risas que “somos más viejos y más infieles que la cresta”.

En ese sentido, la conductora del matinal agregó que “que uno coquetee con otra persona le hace bien a la pareja, es parte de estar vivo...”, lo que fue rechazado por la meteoróloga Allison Göhler.

“Sí es infidelidad. De hecho infidelidad se puede considerar desde antes, desde el momento que empieza el coqueteo”, aseguró Göhler, mostrando su desacuerdo con el debate planteado por los conductores del programa.