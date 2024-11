Michelle Carvalho sepultó su amistad con Patricio Esteffan: “Se junta con gente que me hizo mucho daño”

Michelle Carvalho sepultó su amistad con Patricio: “Se junta con gente que me hizo mucho daño”

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, Michelle Carvalho, habló abiertamente sobre su distanciamiento con Patricio Esteffan, uno de sus compañeros más cercanos durante el reality. En recientes declaraciones, la modelo reveló que, aunque tuvo una amistad cercana con el empresario en el encierro, su vínculo se ha deteriorado debido a las decisiones que él ha tomado fuera del programa.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con M360, Michelle explicó que su relación con Patricio llegó a su fin, dado que él ha optado por relacionarse con personas que ella considera tóxicas para su vida. “De momento no creo en una relación (de amistad) porque él se junta con gente que me hizo mucho daño, entonces no pretendo estar ahí o hacer partícipe, porque sería faltarme yo misma el respeto” , declaró la modelo.

En contraste, Carvalho destacó los lazos que sí ha decidido mantener, mencionando a compañeros del reality con los que ha cultivado una relación cercana y positiva. Entre ellos, mencionó a Linda Marcovich, Yuhui Lee y Carlyn Romero, quienes, según sus palabras, fueron un apoyo constante y la ayudaron a sobrellevar las dificultades en el encierro. “Muy buena onda con los chiquillos, lindo, fueron personas que me hicieron bien al final de todo, que soy también agradecida por el cuidado que tuvieron conmigo adentro y de poder tener instancias de compartir con gente buena”, compartió.

Sobre el futuro de estas amistades, Michelle expresó: “Espero poder seguir viéndolos y compartiendo con ellos, es gente que quiero conservar en mi vida”.

Pese a su distanciamiento de Patricio, la modelo le envió buenos deseos y destacó que no guarda resentimientos. “Le deseo el mejor de los éxitos, que le vaya bien y yo por mi lado, con la gente que tengo es más que suficiente y agradecida de lo poco pero bueno”, concluyó la ganadora de la temporada.