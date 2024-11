“Había mucho ego”: Elena Muñoz recordó el acoso laboral que presenció durante su juventud mientras trabajaba en teleseries

La actriz y guionista Elena Muñoz hizo una aparición en el programa de entrevistas de Vía X, “Todo va a estar bien”, de Eduardo de la Iglesia. Allí le mostraron una foto de su tierna juventud cuando Muñoz tenía tan sólo 24 años y era la protagonista de la teleserie “Mi nombre es Lara” de TVN.

PUBLICIDAD

El animador le consultó si es que había mucha angustia, ansiedad o inseguridad durante esa edad, y Elena respondió que “sí, me sentía más insegura... En esa época los productores y directores de televisión eran bien terribles, eran otra cosa”.

Ella apuntó a que había maltrato durante esos años de la década de los 80s, “si uno lo pudiera decir, ya había acoso también, para qué te voy a decir otra cosa”, confesó.

La actriz señaló que le tocó presenciar escenas de abuso laboral, en donde también se vio afectada. “Me tocó pelear, me tocó sentirme humillada porque uno no se atrevía a contestar. Yo no era muy buena para discutir, ahora soy mejor, pero me costaba entonces me angustiaba”, añadió y recalcó que se trabajaba mucho.

Elena Muñoz Captura: Todo va a estar bien de Vía X

“Se le pasaba la mano a los directores”

Eduardo de la Iglesia rescató que hoy existen leyes y protocolos que amparan a los trabajadores en el caso de maltrato laboral, pero en ese tiempo no. Entonces, le consultó cómo lo manejó siendo una joven de 24 años en el mundo de la televisión.

“Uno tenía el miedo encima porque estábamos en época de dictadura, entonces eso estaba muy instalado. De cualquier cosa, que tú alzaras la voz y podrías ser castigado. A los 24 años uno es bien chico, entonces entrar al lugar donde tú eres la protagonista, tú eres la envidia. Había mucho ego, mucho ego, y se le pasaba la mano a los directores. Esa es la verdad”, contestó la actriz.

De igual forma, ella recalcó que ahora existen protocolos con respecto a las horas laborales, pero cuando rodó esa teleserie entraba al canal a las 8 AM y salía a las 21 horas.