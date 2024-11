“Nunca me he preparado tanto para una final”: Pangal Andrade y Pancho Rodríguez lo van a dar todo en la final de “Ganar o servir”

Este domingo 3 de noviembre a las 21 horas se termina esta travesía llamada “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”. Dos pesos pesados se enfrentarán en la gran final: Pangal Andrade, gran deportista, ganador de “Año 0″, y reconocida figura del espectáculo nacional, competirá con Pancho Rodríguez, ganador de la cuarta temporada de “Pelotón” y quien desde hace nueve años vive en Perú.

El kayakista del Cajón del Maipo fue uno de los participantes más queridos y, por ende, más votados por el público. Sin embargo, también se ha visto que ha sufrido variadas lesiones y es así como llega a esta contienda.

“Mi habría encantado haber tenido más tiempo de preparación para este momento, porque salí lesionado del reality. He estado entrenando estos últimos días sin parar”. Él agregó que “dejé el azúcar, algo muy difícil para mí, y he bajado seis kilos. Salgo con mi primo, que es entrenador físico, salimos a correr en el cero y creo que nunca me he preparado tanto para una final”.

“Me siento pleno y feliz de haber conseguido lo que quería. Me quise probar a mí mismo, después de 13 años de haber ganado una final, y fue difícil. Porque tengo casi 40 años, pero al parecer me fue bien y ahora voy con todo a la final”, señaló Pangal Andrade.

Pangal Andrade Gentileza: Canal 13

La preparación de Pancho

Cuando “¿Ganar o Servir?” llevaba poco más de cuatro meses al aire, Pancho Rodríguez ingresó a la casona para renovar el ambiente del reality. Desde esos días de septiembre, se comenzó a comentar lo interesante que sería ver a estos dos capitanes en la final. Ambos tienen 39 años, son altamente competitivos, deportistas con gran resistencia y ganadores de proyectos similares.

Pancho Rodríguez comentó que “estar en la final con Pangal es muy especial. Porque hay mucha gente que me viene etiquetando con él desde hace años, de que querían ver este enfrentamiento. Y hoy me encuentro en esta final contra él y siento que es un desafío gigante”.

Sin embargo, él no quiso dar detalles sobre su preparación, Pancho es enfático en comentar, “no quiero contar cómo me estoy preparando, porque sería darle pistas a mi contendor”. Y añade, “conozco a Pangal hace años y lo encuentro un crack. Y siento que para mí es una gran oportunidad de enfrentarme a una persona que tiene la trayectoria de él y me siento afortunado”.

Pancho Rodríguez Gentileza: Canal 13

Fortalezas y debilidades

“Mi primera y gran fortaleza es la mente. Tengo una mente que no me deja parar, tengo una cabeza potente. Y si duermo bien y llegó bien a la final, tengo una resistencia maldita. Siento que mi única debilidad es que soy muy acelerado y puedo no leer bien la competencia”, reflexionó Andrade.

El ex “Calle 7″, por su parte, señaló que “mi mayor fortaleza es la confianza que me tengo. Y mi mayor debilidad es que me voy a enfrentar a Pangal, como la mayor debilidad de él, que es que se enfrentará contra mí”. Además, aclaró que “la mayor fortaleza de Pangal es que como yo, se la cree todo el rato y jamás va a ir de perdedor, por lo que enfrentarse a personas así es complicado”.

Pangal Andrade y Pancho Rodríguez Gentileza: Canal 13

La gran final

En relación a la gran final de este domingo y que será transmitida en vivo y en directo desde Lima, Perú, el ex ganador de “Pelotón” manifestó “espero que Pangal se esté cuidando, igual como lo estoy haciendo yo, para no lesionarnos. También espero que sea un circuito lindo y que se vea bonito en televisión, porque queremos entregarle a la gente la mejor final de la historia de un reality show en Chile”.

Finalmente, el ganador de “Año 0″ afirmó con que “será una final épica, muy potente. Voy a competir contra una leyenda, contra alguien al que nadie le ha podido ganar. Yo soy deportista, construyo, vivo en el cerro. Y él, por su lado, lleva toda su vida compitiendo en estos proyectos”.

“¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, este domingo gran final, en vivo y en directo a las 21 horas por las pantallas del 13 y todas sus plataformas.