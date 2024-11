La pillaron con las manos en la masa: Pamela Díaz reaccionó a paparazzeo que le hicieron junto a un misterioso hombre

Captura: Oh! Diosas

Su programa de farándula le jugó una mala pasada. En el último capítulo de “Oh! Diosas” de Pamela Díaz, el panel recibió un cahuín de su público que la involucra directamente. Una persona grabó a la animadora de “Hay que decirlo!” cenando con un hombre misterioso.

PUBLICIDAD

El equipo rápidamente quería ver el video que protagonizaba Díaz, el cual fue captado el martes 29 de octubre por la noche en un restaurante exclusivo del sector oriente de la capital. “El hombre es muy conocido, voy a resguardar su identidad, pero quiero descartar que sea futbolista, cantante, tenista, guitarrista, animador, empresario, actor”, dijo la periodista Cecilia Gutiérrez.

Las personas del chat del programa rápidamente comenzaron a especular que se trataba del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con quien ha sido vinculada anteriormente. Ella negó esto y confesó que le escribió hace poco para felicitarlo por su arrollador triunfo en las elecciones municipales, y aprovechó de aclarar que “no tengo ningún tipo de relación con Tomás, sino de muy buena onda y respeto”.

Pamela Díaz Captura: Oh! Diosas

La respuesta de la Fiera

Pamela Díaz no le iba a hacer el quite al video, y confirmó que efectivamente salió a comer el martes. La periodista la interrumpió y le dijo que comió locos y tomó una michelada con una cerveza sin alcohol, lo que dejó peinada para atrás a la Fiera ya que no podía creer que hasta supiera lo que consumió en el local, ella ratificó esta información.

“Sí fui a comer el día martes. No tengo nada que ocultar, obviamente fui a un restaurante que es público. Me parece súper raro el modus operandi de tu comunidad, tu secta, la secta de la Ceci. Cómo pueden sacar una foto, saber del menú o saber con quién estaba, si hay cosas que yo también guardo”, cuestionó la animadora.

Después de darse unas vueltas, Pamela contó que “cuando salgo con una persona estable, como si fuese mi pareja, no tengo problema en decirlo o en exponerlo, si obviamente se da. Sin embargo, creo que no corresponde exponer a alguien (el hombre con quien cenó)”.

Díaz reveló que esta persona sabe de la existencia del video, y al igual que ella, están sin cuidado. A pesar de esto, se preguntó a dónde podría ir para tener privacidad sin ser grabada.