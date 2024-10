“Me pillaron”: Eskarcita rompe el silencio sobre rumores de reconciliación con Íñigo López

Hace algunos días, la exconcursante de Gran Hermano Chile, Eskarcita, fue vista junto a su ex pareja Íñigo López, generando rumores de una posible reconciliación. La pareja fue captada saliendo juntos del Estadio Monumental tras el partido de Colo Colo y Magallanes, en una actitud cercana que despertó la curiosidad de sus seguidores y la especulación en redes sociales.

Un fanático compartió el registro imagen en sus redes, acompañándola de un mensaje en tono jocoso: “Me dijeron que no lo suba”. Esto rápidamente encendió las redes sociales, con cientos de comentarios cuestionando si los exconcursantes habrían decidido retomar su relación.

Recordemos que el romance entre Íñigo y Eskarcita se acabó luego de que el exfutbolista ingresara de visita a la casa de Gran Hermano. Durante los días que estuvo allí, su actitud no le gustó para nada a la joven. Particularmente porque López protagonizó un polémico beso de a tres con otras dos exparticipantes, Karina Jérez y Camila Power.

Tras esto, la influencer decidió terminar su relación. Sin embargo, a los pocos días de esta polémica, fueron captados en el Estadio Monumental saliendo juntos.

Sin embargo, Eskarcita se apresuró a desmentir la situación. A través del tiktoker Danilo 21, la exintegrante de Gran Hermano aclaró los rumores y afirmó que no han vuelto a ser pareja. “Chiquillos, me pillaron (…) No significa nada, no hemos vuelto”, declaró, con la intención de apaciguar las especulaciones sobre su vida amorosa.

En ese sentido explicó que ambos habían adquirido sus entradas hace tiempo y que su encuentro en el estadio fue una coincidencia: “Las entradas las teníamos compradas hace rato. Nos topamos allá y no significa nada”.

A pesar de la aclaración, algunos seguidores se mostraron escépticos y sugirieron que podría haber algo más entre ellos.