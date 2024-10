“Es muy cochino, sin respeto”: Yuhui Lee criticó a Sebastián Ramírez tras compartir en “Gran Hermano”

Ya han pasado varias semanas desde que Yuhui Lee terminó su participación en la segunda temporada de “Gran Hermano” Chile, en donde protagonizó uno de los momentos más tensos del reality cuando se enfrentó a Sebastián Ramírez.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que ambos tuvieron una fuerte discusión en el encierro de CHV, en donde “Tatán” trató al cocinero de mentiroso y este finalmente terminó parándole los carros.

“Chao no más (...) ¿Sabes qué más, chinito? Me caes bien y todo, pero te da miedo decir la verdad”, afirmó Ramírez.

“¡Cállate, conchetumadre! Nadie puede hablar sin respeto con los mayores, ¡cállate! No te tengo miedo, imposible” (sic), le dijo, mientras lo apuntaba.

¿Qué opina Yuhui de Sebastián?

Ahora, en una conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa “Todo va a estar bien” (Vía X), criticó las actitudes de su excompañero de encierro.

En primera instancia, Yuhui comentó que “yo no lo conozco a él”, esto considerando que sólo coincidieron en las primeras tres semanas de encierro.

“Pero de verdad no sé si pone un personaje en el reality o afuera también es él”, reflexionó, agregando que “pero no me gusta nada su personaje de reality, porque es muy cochino, sin respeto; por ejemplo, si me voy a tirar un peo o cualquier cosa, voy a un lugar solito, no al frente de ti”, criticó.

PUBLICIDAD

“¿Se tiraba peos frente a la gente?”, quiso entender Eduardo. “Sí... ¿Me entienden o no?”, confirmó Yuhui.

“A veces un peo se te sale sin querer, porque de verdad no aguantas; pero él no”, recordó el exMaster Chef en el espacio, algo que Eduardo lo catalogó como “asqueroso”.

Por su parte, Trinidad Cerda, quien también estaba como invitada en el espacio, también describió de mala forma a su excompañero de encierro: “Pastel, fome, se tira peos, irrespetuoso... es como irreverente, no le importa nada”, cerró.