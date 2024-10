Últimos días en “¿Ganar o Servir?”: Conoce a los participantes que formarán parte de la gran final del reality de Canal 13

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” pudimos conocer los nombres de los participantes que se enfrentarán en la final del reality de Canal 13.

PUBLICIDAD

El primero en ganarse este cupo fue Pancho Rodríguez, a quien Oriana Marzoli eligió para enfrentarse en un duelo tras ser la persona más votada por el público.

Según las palabras de la española, escogió al exCalle porque quiere ver competir a Pangal Andrade contra Faloon Larraguibel.

“Pangal entrenó todo el reality a Faloon, dicen que son los mejores capitanes, así que: demuestre, papito”, se justificó la europea.

Por su parte, Andrade no estuvo muy de acuerdo con la decisión: “Me carga ir contra la Faloon, porque la quiero como amiga y ha sido un apoyo acá adentro. Mi sueño era cerrar el reality yendo contra mi enemigo máximo, que es Luis. Pero ella es una mujer aguerrida y sé que va a luchar hasta el final”, declaró el deportista.

Faloon fue más crítica con la definición de Oriana. “Me esperaba un duelo hombre-hombre, mujer-mujer, no sé qué pasó ahí. Pero voy a dar mi 100% igual”, aseguró la exYingo.

Acto seguido, Marzoli y Rodríguez se fueron a la arena a competir. En esta ocasión, ambos participantes tuvieron que trasladar cinco monedas por un circuito con obstáculos, como un enrejado en zigzag, una tirolesa vertical sobre la fosa de agua, un carro de tracción de pies y por un balancín.

PUBLICIDAD

Los dos se mantuvieron empatados desde el primer momento, con Oriana sólo unos pasos por detrás de Pancho. Sin embargo, el hombre tuvo el honor de levantar la espada de la victoria, coronándose como el primer finalista del reality.

Tras celebrar, Pancho confesó que sintió todo el tiempo la competencia de Oriana. “Estuvo toda la prueba ahí siguiéndome. Si le pusieras un poquito de esfuerzo para entrenar serías invencible”, dijo, y agregó que “siento la responsabilidad de darle a la gente lo que está esperando: la mejor final de la historia de los realities. Y voy a asumir el compromiso”, cerró.

Segundo finalista

El segundo duelo de la noche fue entre Pangal y Faloon, donde el kayakista nuevamente insistió en que esa no era la semifinal que él quería tener.

“Yo lo quería asesinar a Luis, porque nunca me cayó bien. Tenía la rabia guardada para hoy. Pero Faloon es muy buena, hizo uno de los mejores duelos del reality, así que todo puede suceder”, dijo Andrade, puesto que el argentino quedó fuera de esta etapa tras no conseguir la preferencia del público.

Por su parte, Faloon concordó y culpó de todo a Oriana por escoger competir contra Pancho. “Oriana evitó competir conmigo, se le hizo, me tuvo miedito. Pero después habrá que ver si tengo la oportunidad de cerrarle la boca. Sé que Pangal es más fuerte y más grande, pero yo tengo fuerza igual y voy a luchar”, aseguró.

El duelo, que fue en el mismo circuito que el anterior, en el cual Faloon estuvo siguiendo de cerca los pasos de Pangal. La exrostro de Zona Latina sólo tuvo problemas en el estanque de agua, donde se le trabó la tirolesa y ella empezó a quejarse de dolor de rodilla.

Tras finalizar su parte de la competencia, Andrade alentó a Faloon para que lo alcanzara, y, sólo cuando ella terminó, alzó la espada de la victoria, coronándose como el segundo finalista del reality.

“Me probé a mí mismo que todavía no llego a la crisis de los 40. Cuando Pancho entró me dijo que no ha nacido el humano que le gane, y le respondí que es porque en Perú no hay un Pangal. Por eso lo voy a dar todo para que sea la mejor final de la historia de los realities”, aseguró Pangal tras su triunfo.

En tanto, Faloon destacó que está feliz por lo que hizo. “Tenía a mis hijos muy presentes en mi corazón, y ellos me estaban acompañando aquí. Ellos saben que aquí estoy cumpliendo un sueño”, indicó.

Otra forma de ganar

Ya a punto de terminar el capítulo, Sergio y Karla reunieron nuevamente a los participantes para comunicarles que, justo antes de la gran final, habrá una competencia preliminar donde se enfrentarán los dos más votados por el público.

En esta ocasión fueron Marzoli y Cerda quienes lograron obtener el cupo gracias a los televidentes.

“Me llena el corazón que el público haya querido verme en esta faceta. Voy a darlo todo y estoy agradecido de recibir esta segunda oportunidad”, dijo el exGran Hermano. Mientras que Oriana comentó: “¡Gracias! Saber que el público te quiere es histórico”, confidenció.