“Lo haré mucho antes que el canal me pague”: Michelle Carvalho reveló cuándo le dará la mitad de su premio a Waldo

El pasado 25 octubre, Michelle Carvalho se coronó como la flamante ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, el reality de CHV. Tras ser elegida por el voto popular, la brasileña se adjudicó la suma de $25 millones de pesos, mientras que el segundo lugar, obtenido por Waldo “El Huaso” se llevó una suma no menor de 5 millones de pesos.

Luego de que la brasileña se llevara el ansiado título de ganadora, los seguidores del programa no pudieron evitar preguntarse por una particular promesa que hizo la participante a lo largo del programa.

Y es que luego de conocer la historia de vida de su compañero de encierro, Waldo Villarroel, también conocido como “El Huaso”, Carvalho no pudo evitar sentirse conmovida, instancia en la que decidió prometerle la mitad del premio mayor en caso de ser la ganadora de Gran Hermano Chile.

Ahora, sus seguidores quisieran reafirmar la promesa y saber la fecha en que se cumplirá. En ese sentido, la brasileña no dudo en responder, sin embargo aclaró que aún no recibía el dinero del premio, pero dejó en claro que esto no sería problema para que ella le haga llegar lo prometido al “Huaso”.

“¿Le diste la parte del premio a Waldo?”, le consultó un seguidor en la dinámica de la caja de preguntas de Instagram.

Ante esto Michelle respondió: “Soy una mujer de palabra y lo haré mucho antes que el canal me pague”.

En ese sentido, afirmó que “Mi representante y contadora están viendo todo ese asunto y cuando ocurra serán los primeros en saber”.