¿Hubo beso? Miguel Martínez aclaró rumores de affaire con Cony Capelli: “Sin pruebas no hay delito”

El exconcursante de Gran Hermano Chile, Miguel Martínez, rompió el silencio respecto a los rumores que giran en torno a su relación con Constanza Capelli. A ambos se les ha visto compartir salidas con otros exparticipantes del reality de CHV, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible affaire entre ambos.

En medio de todos estos rumores, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile anunció esta semana su ruptura con el modelo peruano Luis Miguel Castro, lo que aumentó aún más las especulaciones entre sus seguidores y en redes sociales sobre una posible relación con Martínez.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Martínez se sinceró sobre su vínculo con Constanza Capelli, aclarando que ambos “se están conociendo”. Al respecto, expresó: “Estamos solteros... Antonia (Casanova) ha dicho cosas que no son verdad y nunca fue realmente mi pareja. Quedamos en conocernos afuera, pero la cosa no se dio”.

Miguel también abordó los rumores sobre supuestos encuentros románticos con Constanza, aclarando las dudas respecto a si hubo o no un beso, a lo que señaló a modo de humor que “la gente puede decir, pero sin pruebas... no hay delito jajaja”.

Sin embargo afirmó que lo que le atrae de Capelli es su personalidad. “Me gusta, es una chica con carácter, con una perso fuerte (...) pero el físico no es todo, al final lo que más importa es la personalidad y el tiempo dirá. Sino uno no rema el otro tampoco, si la cosa sigue bien es por los dos”, añadió.

Cony Capelli confirmó que está soltera

Cabe recordar que esta semana, Capelli, quien además es participante en Top Chef VIP Chile 2024, utilizó sus redes sociales para aclarar su situación sentimental y responder a quienes la han cuestionado públicamente. En una publicación, la exGran Hermano escribió: “Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tienen que ver únicamente con mi ex pareja y yo”.

Capelli también lamentó la necesidad de hacer pública su ruptura, indicando que su estado civil debería ser asunto privado. “No pensé que tendría que salir a aclarar algo debido a que mi relación me corresponde únicamente a mí y a él, por lo que no es de incumbencia de nadie”, expresó.

Finalmente, Constanza destacó la relación de respeto y cariño que mantiene con Castro, dejando claro que ambos siguen en buenos términos.