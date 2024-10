Lo castigaron por 10 años: Revelan motivo que trajo a Luis Jara de regreso a Chile tras radicarse en Miami

"Se lo perdieron...": El fuerte reclamo de Luis Jara contra jurados de The Voice

Luis Jara se cambió con camas y petacas a Estados Unidos. Recorrió los canales de televisión y participó en cuanto programa pudo para darse a conocer ante la audiencia de Miami, pero tuvo que regresar a Chile. Ahora, en el programa Oh! Diosas, revelaron que fue por motivos de fuerza mayor, contra su voluntad.

Fue en el nuevo programa de Youtube de Pamela Díaz, junto a Felipe Vidal y Cecilia Gutiérrez, que revelaron cuál fue la razón que trajo de regreso al cantante y animador, quien había apostado por consolidar su carrera musical en el país del norte, donde también se encuentran radicados otros chilenos como Rafael Araneda.

Según explicaron, a Luis Jara le “castigaron” su visa por los próximos 10 años. Si bien, no revelaron los motivos, señalaron que habrían varias versiones al respecto, por lo cual prefirieron no darlas a conocer porque consideraron que era “demasiado íntimo”.

En la cuenta de Instagram de Oh! Diosas, en tanto, algunos cibernautas comentaron la supuesta razón, asegurando que fue por llevar a trabajar a sus músicos a Estado Unidos, sin tener los permisos necesarios.

“Lucho Jara llevó a USA músicos ha trabajar y no tenían papeles de trabajo y lo pillaron, le cancelaron su visa”, “La verdad es que contrataba a personas indocumentadas. Eso es lo que paso”, “Si te castiga. 10 años fue deportación y depaoetscion usualmente asalta por algún delito o incumplimiento de normativas estado unidenses. No llegan y te quitan la visa, me pregunto que tipo de visa tenía”, comentaron”, fueron algunas de las especulaciones.

