“Basta de victimización”: Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy lapidan a Cathy Barriga y afirman que “le encanta acaparar la atención”

Este domingo, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, manifestó su molestia a través de redes sociales tras la cobertura mediática en las afueras de su domicilio y en el colegio Alberto Widmer de Maipú, lugar donde usualmente vota. En un video publicado, Barriga criticó a los medios de comunicación por difundir información que, según ella, sería falsa y manipulada.

Barriga, quien actualmente enfrenta arresto domiciliario total debido a investigaciones por presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y fraude al fisco por un monto de 31 mil millones de pesos, denunció la presencia de cámaras en su hogar. Según ella, se trató de una invasión mediática injustificada, en particular ante los rumores de que habría solicitado un nuevo permiso para votar el domingo, luego de que el sábado no alcanzara a llegar a su local de votación.

“Es increíble cómo suman y siguen noticias”, declaró Barriga en su video, visiblemente molesta. “Lo más terrible de todo esto es que son medios de comunicación. No son memes, no son fake news que salen en redes sociales. Son canales de televisión que emiten noticias y que certifican su información”, agregó la exautoridad comunal.

“Démosle un aplauso, porque la actuación que acabamos de ver…”

Las reacciones no se hicieron esperar. La mañana del lunes, el matinal “Buenos Días a Todos” transmitió el registro publicado por Barriga, lo cual provocó una crítica directa de parte de sus conductores, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

“Démosle un aplauso, porque la actuación que acabamos de ver…”, comenzó Fuentes, de manera sarcástica. “Me carga tener que decir lo que quiero decir, pero es que de verdad, el nivel de víctima, de victimización que ella hace en este video...”, enfatizó, visiblemente molesto. En su intervención, el conductor fue claro al señalar que los medios no estarían cubriendo el caso de Barriga si no fuera por el contexto de las investigaciones judiciales. “Señora Barriga, si a usted no la estuvieran investigando, los medios tendrían 638 mil cosas más interesantes que hacer que ir a poner la cámara afuera de su casa”, sentenció.

En la misma línea, Fuentes concluyó: “Basta de victimización de una vez. Entienda, por favor, dónde están y por qué están ahí” . Sus palabras hicieron eco en su compañera, María Luisa Godoy, quien añadió su propia crítica hacia Barriga.

“¿Sabes lo que encuentro incomprensible? El show que hace”, señaló Godoy. “Pero tengo una teoría y lo digo con responsabilidad: lo hace para acaparar más la atención de los medios y ganar plata con OnlyFans” , comentó.

“Por supuesto que van a ir a su casa, y le encanta que vayan. Le encanta para acaparar la atención, porque siempre, de algún modo, ha vivido un poco de eso, del show”, remató Godoy, subrayando que la controversia y la exposición mediática parecen formar parte de la estrategia de Barriga.