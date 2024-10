Perdió su oportunidad: Antonia Casanova le cerró las puertas definitivamente a Miguel Martínez tras “incoherencias”

No iba a dejar pasar el desaire, así que prefirió cortar por lo sano. La joven Antonia Casanova le cerró las puertas al español Miguel Martínez después del comentario que éste realizó durante la alfombra azul de la final del reality show en donde se conocieron, “Gran Hermano”.

En dicho evento le consultaron a Martínez si es que existía buena onda de amigos entre ellos o algo más. Él titubeó y señaló que sólo eran amigos. “Amigos y si pasa algo con el tiempo, que pase, pero actualmente señaló”, intentó arreglarla mientras la abrazaba, pero este comentario no le cayó bien a Antonia.

Ella le devolvió el gesto a Miguel, y dejó las cosas hasta ahí. “Yo tenía muchas ganas, estaba muy ilusionada”, le comentó a Publimetro. “Estuvimos mucho tiempo separados y en eso pueden pasar muchas cosas. No digo que no, pero sí es fome que me cierren las puertas”, agregó.

“Así que la verdad es que yo me respeto mucho como mujer. Lo he pasado muy mal en otras relaciones así que de momento prefiero quedar solamente como amigos”, sentenció.

“Me generó mucho rechazo”

La hija de Yuyuniz Navas le aclaró a LUN que el español ya perdió su oportunidad. “Me sorprendió muchísimo este cambio de actitud de él, porque me dijo muchas excusas para alejarse de mí, así que cero posibilidades de tener una relación. Dio excusas súper vagas, siendo que siempre lo apoyé dentro de lo que se podía porque no habíamos quedado en estar juntos ni estar en una relación”, comenzó.

Ella señaló que sí tenía ganas de conocer a Miguel fuera del encierro, y lo esperó. Antonia le propuso que conversaran después de ver sus declaraciones una vez que salió del reality, para poder aclarar en qué estaban. Sus intenciones eran que fueran antes de la gala, pero no se pudo concretar.

El martes quedaron de conversar, pero él se excusó con estar cansado. Pero lo pilló en una disco, donde terminaron hablando y le preguntó por qué se había decepcionado de ella, lo que Antonia calificó como “nada grave ni del otro mundo”.

“Al día siguiente me entero, por medios digitales, que estaba diciendo algo diferente a lo que habíamos conversado, y eso me generó mucho rechazo. No entiendo sus incoherencias y no estoy para eso. Me respeto mucho como mujer y no estoy para que me estén diciendo una cosa y después otra”, cerró.