Juan Pedro Verdier explicó por qué no irá a votar en las elecciones: “Es una vergüenza, un insulto a la inteligencia”

Una tajante opinión entregó Juan Pedro Verdier, el esposo de Karen Paola, ante estas elecciones municipales que se están realizando durante este fin de semana. Él compartió sus motivos de por qué no iba a votar durante este proceso, a través de su cuenta de Instagram.

“Votar es obligatorio”, tituló su reflexión el exchico “Mekano”. “Oblíguenme entonces... No voto y no voy a votar, es una vergüenza, un insulto a la inteligencia. Llevan 200 años eligiendo entre 4 sistemas de organización social y ninguno funciona para la ciudadanía mientras a todos los políticos les va bien”, continuó.

“Fascismo, socialismo, comunismo y capitalismo. Todo la misma mierda: ‘Cómo distribuimos los bienes’. Eso no es lo único en la vida, hemos dejado abandonado nuestro espíritu, nuestra colaboración, nuestro amor por lo natural, por la música, nutrir nuestro cuerpo y alma. Todo tiene un precio... yo no”, añadió Juan Pedro.

“Un saludo a los narcisistas que plagaron la ciudad con carteles de sus caras y promesas de cartón. Que sepan que yo no les creo, los desprecio y nunca me podrán domesticar. Soy un animal salvaje y siempre lo seré”, cerró Verdier.

Su descargo en contra de las Isapres

A mediados de este mes, Juan Pedro Verdier realizó otro descargo a través de su cuenta de Instagram, en este caso sobre el sistema de Isapres. “El día domingo (13 de octubre) me desmayé y tuve convulsiones. Me corté el ojo y la nariz al caer al piso y me mandaron a hacer unos exámenes. Cuando llego a la clínica a hacerme el electroencefalograma, me dicen que la isapre a la cual yo accedí, tiene el sistema roto”, explicó.

“Así que yo tengo que pagar el precio completo, para que me puedan hacer el examen. Después tengo que ir a la isapre, con la boleta, y pedir que me devuelvan el dinero y prácticamente te devuelven nada”, agregó molesto.

En este contexto, es donde el exchico Mekano lanzó: “Francamente, me tienen las pelotas llenas. Siento que nos meten el dedo en el orto en cada oportunidad que tienen”, exclamó.

“Esta story fue la que mayor repercusión ha tenido en la historia de mi cuenta de Instagram. Asumo que es porque no soy el único que está cansado del abuso de las isapres, el sistema de salud, el TAG, los bancos y todo este sistema corrupto donde siempre ganan los mismos. El resto se tiene que quedar callado para evitar salir perjudicado”, indicó.

“Me aburrí, no lo voy a tolerar más. Me transformaré en su peor pesadilla, recuerden mis palabras”, advirtió.