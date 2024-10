“Yo me respeto mucho como mujer”: Antonia Casanova tras incómodo y tenso momento con Manuel en final de Gran Hermano

Fue al pasar por la alfombra azul instalada en CHV que los participantes de Gran Hermano 2, Antonia y Manuel protagonizaron un tenso momento televisivo, que puso de lo más incómoda a la hija de Yuyuniz Navas cuando eran entrevistados por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

Todo fue cuando le preguntaron al español si “¿esta buena onda es de amigos o algo más?”, a lo Martínez titubeó y señaló que por el momento, solo hay amistad.

Quizás, sus palabras no fueron cerrando las puertas a la relación, sino que como una manera respetuosa para no quedar como un ´casanova´, pero no fueron bien interpretadas por la hija de Álvaro Casanova y las consideró como un total rechazo al romance.

“Amigos y si pasa algo con el tiempo, que pase, pero actualmente señaló”, mientras la abrazaba a modo de contención, pero Antonia tenía una cara de “trágame tierra”.

Antonia Casanova responde a rechazo de Miguel Martínez

En conversación con Publimetro, al cierre de la segunda temporada que tuvo como ganadora a Michelle Carvalho, señaló que si bien no se cierra de manera definitiva, sí se hará respetar como mujer, por lo tanto no insistirá en una relación que, al parecer, no tendría futuro.

“Yo tenía muchas ganas, estaba muy ilusionada. Pero estuvimos mucho tiempo separados y en eso pueden pasar muchas cosas. No digo que no, pero sí es como fome que me cierren las puertas, así que la verdad es que yo me respeto mucho como mujer. Lo he pasado muy mal en otras relaciones así que de momento prefiero quedar solamente como amigos”, sentenció.

Miguel en tanto, reiteró a este medio que “la relación sigue, pero más de amistad que de otra cosa. Me cae muy bien, espero que siga así por mucho tiempo”, señaló.

Michelle Carvalho ganadora GH 2

Luego de permanecer por 104 días en “La casa más famosa del mundo”, Michelle se sumó a quien fuera la ganadora de GH 2023: Constanza Capelli. Waldo Villarroel se quedó con el segundo lugar y Pedro Astorga obtuvo la tercera posición.