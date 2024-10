“Más encima yo defendiéndolos”: Pamela Díaz reveló los reclamos que recibió de famosos por su programa “Hay que decirlo”

Captura: Oh! Diosas

Pertenecer a un programa de farándula y tener amigos famosos que probablemente terminen siendo discutidos en pantalla, genera un gran conflicto en los panelistas. Esto está experimentando la animadora Pamela Díaz, quien está a cargo del espacio de espectáculos de Canal 13, “Hay que decirlo”.

Este jueves 24 de octubre, ella lanzó su nuevo programa de farándula para su canal de Youtube, “Oh! Diosas”, junto a sus compañeros del 13, Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, esto bajo la premisa de tener más libertad que dentro de un canal con una línea editorial determinada y en un horario de protección al menor.

Díaz mencionó que “hicieron un gran esfuerzo para llevarles farándula de verdad”. La periodista agregó que en este espacio no tenían ningún tipo de limitaciones, filtros ni nada. Aunque el lenguaje va a tener un grado de mesura, pero se permiten los garabatos.

"Hay que decirlo" de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez Gentileza: Canal 13

El dilema de la Fiera

En dicho espacio contó esta situación que está enfrentando a propósito de su rol en Canal 13. “A mí me ha pasado con dos personajes, que no los voy a nombrar, que cada vez que salgo del programa me escriben (reclamando), más encima yo hablando bien de ellos”, confesó.

Por esto, ella le consultó a su compañera Cecilia si es normal que “todo el rato me estén escribiendo cuestiones, que les molesta algo, cuando uno habla cosas coherentes y más encima defendiéndolos, y me insultan”, dijo la Fiera.

Vidal quería saber cómo eran los mensajes que le llegaban a Díaz, y ella detalló que los reclamos eran de este tono: “¿Hasta cuándo?”; “Se supone que somos amigas, tú me conoces”; “Me parece súper fea tu actitud”.

Él le rebatió que no le parece un insulto, y ella dijo que sí se lo tomaba así porque los estaba defendiendo y recibe este trato. “Te estoy defendiendo y no puedes tirarme mala onda, si es que te estoy defendiendo ¡Desubicado!”, lanzó.