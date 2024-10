“Tengo que enfocarme en mi salud mental”: Michelle Carvalho se sinceró ante Diana Bolocco sobre las razones por las que no quiere tener pololo

En Chilevisión, ya trabajan en los últimos preparativos para la alfombra roja de la final de Gran Hermano Chile 2024 que se llevará a cabo este jueves 24 de octubre en los estudios del canal y desde donde se conocerá al segundo ganador de la edición del país del cobre del reality del “ojo que todo lo ve”.

Luego de la última eliminación que sufrió esta edición, que en este caso fue Felipe Thompson el menos elegido por el público, los tres jugadores que se transformaron en finalistas fueron Michelle Carvalho , Pedro Astorga y Waldo Villarroel .

Y durante la velada nocturna del martes 22 de octubre, la animadora del programa, Diana Bolocco ingresó a “La casa más famosa del mundo” para compartir con, en ese entonces, los últimos cuatro participantes que seguían en la competencia.

Dentro del breve paso de la periodista de 47 años por las dependencias argentinas, tuvo varios momentos íntimos con cada uno de los integrantes. Y en una de las instancias que se dieron, Bolocco mantuvo una conversación con la modelo brasileña, Carvalho .

Precisamente, la conductora quiso saber por qué Michelle era tan reacia para tener pareja, ante lo que la chica de 31 años detalló lo siguiente: “Porque creo que no estoy lista. Siento que cuando uno no está cien por ciento bien con uno misma, yo no sería un aporte para alguien en ese momento. Saliendo tengo que enfocarme mucho en mi salud mental, sanarme de muchas cosas personales que me han pasado estos últimos años, traumas...”