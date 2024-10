“¡Paren! No me revienten el teléfono”: Gonzalo Ramírez sufre avalancha de llamadas y mensajes luego que colega de Meganoticias revelara su número en pantalla

Un infortunado momento sufrió esta tarde en pantalla el conductor de Meganoticias Alerta, Gonzalo Ramírez, quien en el bloque de tecnología conducido por el periodista Daniel Silva, sufrió en cuestión de minutos una avalancha de llamados telefónicos y mensajes luego que su colega mostrara sin intención su número personal.

Fue precisamente en una nota respecto de los cuidados que se debe tener ante la aparición de una nueva modalidad de hackeo en llamadas telefónicas, que el editor de tecnología, en su afán por graficar en pantalla los peligros de este tipo de estafa, mostró un llamado recibido en su celular desde el teléfono de Ramírez, quien en ese momento se encontraba en el estudio sin realizar dicha llamada.

La impensada filtración de Gonzalo Ramírez

“Hay un nuevo tipo de estafa, el de la ‘llamada falsa’, que las personas pueden llamarte de cualquier teléfono (…) esto es complejo, porque en cualquier momento a uno lo pueden llamar desde cualquier contacto sin que ese sea el real”, explicó Silva, quien decidió ejemplificar dicha estafa gracias a la intervención de un hacker, quien tomó el contacto de Ramírez para llamarlo.

Ahí, el periodista sin querer mostró en primer plano el nombre del animador en la pantalla de su celular, y por una fracción de segundos su número personal. Algo que podría haber pasado inadvertido en su bloque sino fuera porque en pocos minutos Ramírez le dijo fuera de pantalla a su colega “viste. Salió mi número en pantalla, poh”.

Solamente quiero mostrar la inmensa cantidad de mensajes que me están llegando por WhatsApp. Un abrazo pa’ todos, pero no me revienten el teléfono — Gonzalo Ramírez

De ahí en más, y en pocos segundos, la pantalla del celular de Ramírez explotó en directo con una avalancha de mensajes y frecuentes llamados que dejaron muy inquieto a Silva, quien detuvo su bloque para preguntarle a Ramírez si era “en serio” lo que le estaba comentando.

“Mira, ahora me están llamando (...) pucha, el Silva”, se alcanzó a escuchar a Ramírez mientras el editor de tecnología de Mega le insistía en que “yo me miré que no estuviera el número. Le pido las disculpas del caso, acabo de cometer un error garrafal, arriesgo despido”.

Opens in new window Gonzalo Ramírez muestra los cientos de mensajes que le llegaron en menos de dos minutos luego que Daniel Silva mostrara su número en pantalla. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“Don Gonzalo. Me siento muy culpable, tengo que decirlo al aire. Yo quería hacer algo ilustrativo, pedagógico, hablar de una amenaza, y veo que tu celular está estallando. ¿A quién llamas? Me estoy asustando”, dijo Silva, evidentemente acongojado por el impasse.

“Es pa’ que cachís (sic) que no paran de llamar. Salió mi teléfono en pantalla”, insistió Ramírez, que a esas alturas ya estaba al lado de su colega para mostrar en cámara los cientos de mensajes recibidos en su celular.

“Yo me fijé que no saliera. salió un cuadro, parece”, se disculpó Silva, ya convencido de su error.

“Bueno, si fue sin querer queriendo, pero solamente quiero mostrar la inmensa cantidad de mensajes que me están llegando por WhatsApp. Un abrazo pa’ todos, pero no me revienten el teléfono. Oye, me voy a una pausa. ¿Me puedo ir a una pausa?”, agregó Ramírez, ya agotado ante la insistencia en los llamados en pantalla a su celular.