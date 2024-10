“El matinal necesitaba...”: Yamila Reyna dio su sincera opinión sobre la llegada de Carla Jara a TVN

Yamila Reyna estará como invitada en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde hablará sobre su carrera en televisión y la llegada de Carla Jara a TVN, específicamente como parte del “Buenos días a todos”.

En primer lugar, la argentina fue consultada sobre qué le dejó el canal público, a lo que respondió: “Una mansa escuela, aprendí un montón. De partida, aprendí a callarme mucho, porque yo era deslenguada... la palabra no es deslenguada, yo era políticamente incorrecta”, comentó, agregando que en TVN esta situación sí es relevante.

Según sus palabras, la actriz sí logró “controlar” este lado de ella, que viene por su carrera en el mundo de la comedia y que también tuvo que entender que existe una línea editorial que hay que seguir.

“Uno es comunicador y no interprete de los sentimientos que tienes frente a una noticia”, explicó.

“Tengo, gracias a Dios, la humildad de saber que todo el tiempo puedo aprender de alguien. Por ejemplo, de mis compañeras. Y no solo del matinal, sino que también del Hoy se habla”.

De igual manera, Yamila habló de las variadas críticas que recibió en su momento por su participación en la señal, señalando que tuvo que realizar varios sacrificios y esfuerzos por su trabajo en TVN.

“Duele un poco cuando te critican tanto”, aseguró, según consignó Página 7.

“¿Por qué no hablas de las veces que yo me quedaba hasta las 02:00 horas, cuando me tenía que levantar a las cinco para hacer el matinal? Era porque estaba estudiando a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson o al presidente, Gabriel Boric”, comentó en el programa de CHV.

La llegada de Carla Jara

Cabe recordar que la exchica Mekano llegó a TVN durante junio de este año, esto luego de protagonizar el escándalo farandulero del año tras su separación de Francisco Kaminski.

“Me encanta que esté Carla Jara ahora”, afirmó de entrada la comediante. De hecho, afirmó que “me parece que el matinal necesitaba otra mujer”.

Finalmente, Yamila indicó que en “Buenos días a todos” los hombres eran la gran mayoría, por lo que “me parece bueno que exista otra mujer”.