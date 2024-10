¿Quiere tener hijos con Fran Maira?: Austin Palao se sincera sobre sus planes a futuro con la exGran Hermano

La relación de Austin Palao y Fran Maira está en uno de sus mejores momentos, y es que tras conocerse en “¿Ganar o Servir?”. De hecho, ambos han compartido en varias ocasiones cómo ha avanzado su romance en sus redes sociales mostrando sus viajes a México, Perú, Brasil, entre otros.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde el cantante peruano habló sobre sus planes a futuro con la chilena y si es que se ve formando una familia.

En conversación con el programa Web de América Televisión, el cantante hizo una inesperada confesión sobre Fran: “Tú sabes que siempre gozo de bendiciones, una de esas es con la chica con la que estoy ahora. Estamos pasando muy buen momento”, expresó en el espacio.

“¿Todavía nada de bendiciones?”, se le preguntó a Austin, en referencia a la opción de ser padre a corto plazo.

Ante esta pregunta, el exparticipante del reality de Canal 13 respondió tajantemente y descartó la posibilidad de formar una familia pronto.

“No, no, en este momento presente te puedo decir que no”, aclaró. Eso sí, no descartó tener hijos. “En un futuro muy lejano, obviamente quiero formar mi familia, pero falta mucho para eso”, sentenció.

¿Futura colaboración musical con Fran?

Aunque se podrían venir otros proyectos a futuro con la exGran Hermano, y tendría relación con su carrera musical.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Publimetro, el chico reality se refirió a la posibilidad de una colaboración con su actual pareja, quien se ha tomado la industria nacional luego del éxito con su tema “Amiga ya mató”.

“Algo así hemos hablado al respecto. Me imagino que se podría dar en algún futuro. Ojo que ella también está sacando sus canciones, está yendo súper bien”, enfatizó sobre la carrera de su pareja, quien entró en el Top 200 Chile de Spotify durante este 2024.