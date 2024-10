“Pa’ mí era el coanimador de la Fran y nada más”: Michael Roldán sobre acusación de Mario Velasco a raíz del supuesto robo de idea por Only Fama

El próximo viernes 25 de octubre, luego de la emisión de Meganoticias Prime, será el estreno de la novedosa apuesta nocturna sobre el espectáculo nacional titulado como Only Fama. De la mano del nuevo rostro televisivo de Mega, Francisca García-Huidobro, desde el canal aseguran que este programa “promete contar los secretos más ocultos del espectáculo nacional”.

Pero como un espacio de estas características no puede llevarlo solamente la animadora, la Dama de Hierro estará más que acompañada por un envidiable y sabio equipo de la industria farandulera: Daniela Aránguiz, Michael Roldán, Mariela Sotomayor y Paula Escobar.

Uno de esos comentaristas tuvo una exclusiva conversación con Publimetro , quien aseguró, entre otras cosas, que “más que farándula dura, lo que nosotros vamos a hacer es una farándula súper profesional . Y eso tiene que ver, justamente, con uno de los elementos diferenciadores”.

El enfado de Mario Velasco por Only Fama

Dentro de lo que más ha llamado la atención respecto a este nuevo espacio de espectáculos es que ya ha dejado polémicas sin siquiera estar al aire aún. Y es que el pasado miércoles 16 de octubre el animador de Zona De Estrellas, Mario Velasco, acusó a Mega por haberse adjudicado su idea sobre un programa como lo será OF.

“Brillantes los cerebros de Mega. Al parecer, a Mega le gustó la idea y decidieron tomarla como propia y hacer un programa. Gasté mucha plata en hacer este material. No puedo usarlo, para que tú sepas cómo son las cosas en esta industria, pero el mundo es redondo y el karma existe, y sabes que te lo digo a ti. Sabes que te hablo a ti... ya nos volveremos a encontrar. Ya podré vengarme de esta traición”, sostuvo el periodista de Zona Latina.

La visión de Michael Roldán

Precisamente sobre esta controversia mediática le consultamos al actual panelista de Gran Hermano Chile, quien enfatizó en que “en es tema estoy súper perdido... a ver, yo efectivamente grabé un piloto en donde estaba Mario Velasco como coanimador, pero pa’ mí el rol de Mario Velasco era el del coanimador de un piloto . Uno en la tele, y la gente tiene que saber, uno graba muchos pilotos, y no todos los pilotos funcionan”.

Ahondando más en el tema, el rostro de Sígueme detalló que “escuché por ahí que él decía que había llamado a los panelistas... por lo menos a mí no me llamó Mario, entonces yo nunca lo vi ni supe esto que él cuenta, que tenía como un rol, que había metido lucas. Pa’ mí, Mario, era el coanimador de la Fran y nada más dentro del piloto. Yo lo único que puedo decir es que a mí Mario no me llamó. A él lo respeto profesionalmente ene, creo que ha crecido un montón, y como no he hablado con él, prefiero no entrar en ese tema”.

“Sí lo que yo sabía es que era una productora que había presentado un piloto; lo que a mí me dijeron cuando yo lo grabé es que ese piloto iba a ser presentado a varios canales, ahí estamos hablando de una cuestión de junio, ahí pasó al olvido y a mí me llamaron de Mega en septiembre, entonces yo me perdí” , agregó el excomunicador de Intrusos.

Y ya refiriéndose a una posible conversación con Velasco para lograr entender acerca de esta acusación, Michael dijo que “mañana (hoy) hay un desfile de novios, sé que Mario va a desfilar, así que ahí me imagino que le voy a preguntar, pero yo siempre vi a Mario desde mi rol de panelista. Siempre vi a Mario como el coanimador de ese piloto, pero desconozco los detalles. Me imagino que si él dice que existieron conversaciones, tienen que haber existido, en qué tono, no lo sé”.