“No sé qué me dio más pena y vergüenza”: Mariela Sotomayor se lanza contra Faloon Larraguibel tras visita a “¿Ganar o Servir?”

En un nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor llegó a la casona como invitada y aprovechó de lanzarse en contra de Faloon Larraguibel tras recordar sus peleas dentro del encierro.

Todo ocurrió en los VTR Awards, en donde los participantes rememoraron algunos de los mejores y más tensos momentos que vivieron en estos meses de encierro. Una de las categorías fue “Mejor Cara a Cara”, donde la periodista y la exchica Yingo se enfrentaron duramente en más de una ocasión.

De igual manera, también estaban nominadas Gala y Oriana; Camila Recabarren y Botota; Luis y Pangal. Sin embargo, fue el tenso cara a cara entre Mariela y Faloon el que se llevó el premio, provocando que las viejas tensiones resurgieran.

De hecho, cuando mostraron el momento Faloon comenzó atacando a su excompañera de encierro: “Que otro talento tiene ella? Es hablar no más y tratar mal a las personas”.

Las palabras de Mariela

Cuando llegó el momento de recibir el galardón, Mariela no se guardó nada y lanzó un contundente reclamo a su excompañera de encierro.

“Primero, estoy feliz de verlos, no a todos, pero a un 99,9% de las personas que están en este lugar. Segundo, creo que el premio no lo compartimos porque en ese minuto no tuviste palabras… No sé qué me dio más pena y vergüenza, si verte hurgando mis cosas o ver que todo Chile te vio hacer lo que hiciste. Te digo una cosa, afuera te esperan”, dijo Mariela, visiblemente afectada por el recuerdo de la polémica broma que Faloon y Luis Mateucci le hicieron, escondiendo su péndulo.

Faloon Larraguibel, fiel a su estilo, no se quedó callada y respondió con ironía: “Dáselo a ella porque ella necesita su tiempo en pantalla más”, le dijio la exZona Latina provocando incomodidad entre los presentes.