“Éramos amigos, alcanzamos a pinchar súper poquito”: Pedro Astorga contó la firme sobre su relación con Paula Bolatti

Pedro Astorga habría dejado una relación pendiente antes de ingresar a “Gran Hermano”, y es que el deportista del Cajón del Maipo tenía un romance con Paula Bolatti.

Así lo confirmó la misma exchica reality, quien react trasandino del reality llamado “All Access”, la modelo estuvo conversando con los panelistas, y también con el periodista chileno Michael Roldán respecto a su apreciación sobre el supuesto “acercamiento” de Pedro con Karina.

“No me afecta el coqueteo que tiene con Karina, si realmente le gustara ya la hubiese contactado antes”. “Me parece que él está queriendo generar algo porque está ahí adentro, pero no le gusta”, añadió la modelo.

Respecto al tipo de relación que mantenían fuera del encierro, la chica reality dio a conocer que decidieron tomarse “muy en serio” la etapa de conocerse antes de formalizar la relación, por lo mismo reconoció que nunca le pusieron un título.

De igual manera, a través de su cuenta de Tik Tok aclaró que “fue mutuo acuerdo no ponerle título. Y está bien, jamás me había sentido tan tranquila en una relación abierta y relajada”.

¿Posible reencuentro?

Ahora, Diana Bolocco aprovechó su visita a la casa de “Gran Hermano” para hablar con Pedro sobre esta relación.

“¿Te molestaste con lo de la Paula?”, le preguntó la comunicadora, quien mencionó su supuesto amorío en un en vivo. A lo que Astorga respondió: “No, pero no podía opinar mucho porque encuentro que no es correcto que porque me digan alguna cosa que ella dijo, yo decir una cosa según eso. Quiero escucharlo directamente de ella”.

“¿Tienes ganas de verla cuando salgas?”, le consultó Diana. Por su parte, Pedro afirmó que sí, pero como “amiga”.

Acto seguido, Bolocco le consultó que por qué solamente como una amiga siendo que ellos tenían una relación fuera, pero Pedro no alcanzó a responder puesto que Michelle Carvalho se lanzó: “Porque está casado conmigo”.

“Éramos amigos, alcanzamos a pinchar súper poquito... Yo me fui de viaje, primero me fui a Pucón y ahí no nos vimos. Después estuve tres días en Santiago y me fui de viaje, no nos vimos mucho”, explicó, dando a entender que no se dio una relación más allá.