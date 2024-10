“Dentro de todas las noticias difíciles”: Tanza Varela revela el sexo de su bebé tras sufrir complicaciones en su embarazo

Cerca de la medianoche del 22 de octubre, Tanza Varela compartió un emotivo registro revelando el sexo de su nuevo bebé.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en redes sociales, la exchica reality subió un video junto a su pareja en un encuentro con el médico. Sin embargo, este era uno muy importante, puesto que le dirían si es que su bebé era niño o niña.

En el video subido a su cuenta de Instagram, se ve al ginecólogo realizando una ecografía, pero Tanza estalla de felicidad cuando el profesional de la salud le revela que espera un niño.

“Simplemente te estoy escuchando cada segundo, por eso es que estoy tan feliz. Matías Bize, gracias por cuidarnos tanto. Gracias, Alex, te queremos mucho. Eres el único ginecólogo que, dentro de todas las noticias difíciles, en la primera consulta nos dijo ‘felicidades por su bebé, todo va a estar bien’”, escribió en la descripción de la publicación de la red social.

La compleja operación de Tanza

Cabe recordar que hace un par de días, Tanza Varela también confesó que durante su nuevo embarazo sufrió de algunas complicaciones por lo que tuvo que someterse a un importante procedimiento médico.

“Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”, expresó de entrada en la misma plataforma.

Acto seguido, recordó que “han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa, y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”, escribió, dando a entender que todo fue inesperado.

PUBLICIDAD

Ahora, reveló que “ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino, sin embargo, las cosas no han sido como nos lo esperábamos”.

“Hace dos años nos tocó cremar a nuestra hija, así de doloroso suena y así de doloroso ha sido para mí, para Matías y para Diego, pero también ha sido un proceso de grandes aprendizajes y fortalezas porque al final no hay más sabiduría que la que te puede regalar la maternidad y paternidad”.

De igual manera, Tanza comentó cómo se sintió al enterarse que tiene nuevamente la posibilidad de convertirse en madre.

“Cuando me enteré de este embarazo, me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo, quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mi traer hijos al mundo. Me asusté tanto, hasta que decidí entregarme a lo que realmente significa la vida y es qué hay que solo aceptar, soltar y agradecer.

“Agradecer el dolor y agradecer el amor. Y es que amo y confío tanto en Dios que ese siempre termina siendo mi camino para estar mejor. Todo cambió de la noche a la mañana, ya no puedo hacer muchas cosas de las que gozaba hacer en mi día a día, sin embargo, ya no importa, es solo un momento y creo que los desafíos en esta vida son el mejor regalo del universo.