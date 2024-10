“Cuando estoy pinchando o en una relación, nunca me entienden”: Pedro Astorga confesó el verdadero motivo de su soltería en “Gran Hermano”

Pedro Astorga tuvo una sincera conversación con Diana Bolocco en el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, en donde reveló los verdaderos motivos de su soltería y el por qué prefiere estar así por el momento.

Cabe recordar que la animadora del reality de CHV se encuentra de visita dentro de la casa más famosa del mundo, en donde en más de una ocasión ha interrogado al deportista sobre su situación sentimental.

“¿Por qué no tienes pareja? ¿No te interesa?”, le consultó la comunicadora. A lo que Pedro respondió con sinceridad: “Estoy en una etapa que viajo mucho por trabajo y por competencias”.

“Me gusta viajar harto y siento que cuando viajo me enfoco demasiado en lo que estoy haciendo, soy medio despegado. Yo siempre les digo en WhatsApp a mi familia que cómo están y cuando llega el momento leo todas las conversaciones, pero no soy así de estar llamando o de repente decir lo extraño, si les mando algo es como una foto”.

“Tú te concentras mucho en tu vida profesional y se te olvida tu vida personal”, reflexionó Diana, palabras que Pedro negó y le aclaró que no es que se olviden sus cercanos, simplemente que él, por ejemplo, va al río y de ahí “no salgo por cinco días, donde no tengo señal ni celular”.

“Cuando me conecto hablo, pero paso mucho tiempo sin mi celular y finalmente cuando estoy como pinchando o en una relación como que nunca me entienden”, confesó Astorga.

Según su análisis, las mujeres que han estado con él no comprenden que no es que no quiera pasar tiempo con ellas, sino que tiene un estilo de vida diferente.

“De repente veo el celular, los mensajes, pero no lo contesto”, comentó. Por su parte, Diana aseguró que esa acción es “la más dolorosa”.

Pedro confirmó que sus exparejas no se han “bancado eso” de él y que lo entiende puesto que por el momento él está “totalmente en otra”.

¿Quiere ser papá?

Acto seguido, Michelle Carvalho también quiso interrogar al deportista y le consultó: “¿Pero si estás muy enganchado, muy interesado, esos segundos que tú agarras el teléfono igual contestarías o pasaría lo mismo? Porque igual cuando uno está muy entusiasmado, en ese momento de las mariposas, si yo tuviera un minuto de señal lo contesto”.

Ante esto, Astorga reveló que sus aventuras en kayak son “bien intensas”, todo el día está ocupado y los momentos libres los utiliza para descansar.

Por su parte, Waldo empatizó con las palabras de Pedro y aseguró que “uno al principio deja las cosas claras, los puntos claros, uno sabe donde se está metiendo también”.

Finalmente, el deportista del Cajón de Maipo confidenció que: “Me ha tocado, en el último tiempo, que prefiero irme más solo y estando entre comillas soltero, antes que hacer esperar a alguien”.

Sobre sus intenciones de convertirse en padre, Pedro sentenció que “no es una meta” porque primero “tendría que enamorarme y estando así yo feliz tengo familia, pero me falta eso. (Aunque) siento que no es necesario, la sociedad de repente impone mucho tener una pareja y tener un hijo, y no tiene que ser obligación”, cerró en la conversación con los finalistas de “Gran Hermano”.